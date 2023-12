"L'industrie de la joaillerie est une industrie en très forte croissance"

Marie-Aude Stocker, directrice internationale des ressources humaines de Van Cleef & Arpels.

Entreprise du Patrimoine Vivant engagée de longue date dans la transmission des métiers et des savoir-faire de la joaillerie, Van Cleef & Arpels renouvelle son initiative "de Mains en main" pour une troisième édition, à destination des jeunes, des adultes en reconversion et du grand public.

Au cours de cet événement qui a lieu du 25 novembre au 3 décembre 2023 à l’InterContinental Lyon – Hotel Dieu, les participants ont l'opportunité de suivre un Parcours Métiers en compagnie de différents artisans experts en joaillerie, assister aux cours, conférences et ateliers de L’École des Arts Joailliers et découvrir une exposition de pièces historiques et contemporaines de la Maison.

"6 minutes chrono" a reçu Marie-Aude Stocker, directrice des ressources humaines de Van Cleef & Arpels pour évoquer cette initiative dont le "maître mot est vraiment de montrer que ces métiers sont accessibles."

Retranscription intégrale de l'entretien avec marie-Aude Stocker

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes du chrono. Nous recevons aujourd'hui Marie-Aude Stocker, directrice des ressources domaines de la maison Van Cleef & Arpels. Bonjour.

Bonjour.

Van Cleef & Arpels. renouvelle pour la troisième fois son initiative" De mains en mains" qui se tient aux Grand Hôtel-Dieu du 25 novembre au 3 décembre. Une telle démarche dans la joaillerie de luxe est plutôt rare. Quelle est l'intention qui a présidé à une telle initiative ?

Au lendemain du premier confinement, si vous vous en souvenez, les jeunes étaient très désoeuvrés quant à leur orientation. Beaucoup n'étaient plus allés à l'école, avaient été déscolarisés et on entendait beaucoup de questionnements par rapport à l'orientation. Nous avons brainstormé avec les équipes pour savoir qu'est-ce que nous nous voulions faire. Et, au-delà de peut-être faciliter des relations avec des membres des équipes pour faire connaître les métiers, nous nous sommes dits que nous pourrions aller carrément à la rencontre du grand public, et des collégiens en particulier, et proposer une initiative au cours de laquelle les jeunes les collégiens pourraient essayer un certain nombre de métiers s'essayer à ces métiers.

C'est toucher du doigt ce métier de la haute joaillerie.

Exactement. Donc ce sont différents métiers, puisque c'est pas un seul métier. Vous avez des joaillers, des sertisseurs, des polisseurs, la conception assistée par ordinateur, le dessin et donc nous avons travaillé avec l'Education Nationale pour identifier des collèges. Alors nous avons choisi Lyon spécifiquement parce que nous y avons un atelier de joaillerie et que nous voulions donc faire cette initiative à Lyon. Et l'idée c'est de pouvoir permettre à des jeunes de s'essayer aux métiers, vraiment essayer les gestes, également au grand public, de venir découvrir les métiers et dialoguer avec nos artisans. Le maître mot c'est vraiment de montrer que ces métiers sont accessibles.

Est-ce qu'il n'y a pas une situation un peu paradoxale de manière générale dans le secteur du luxe dont Van Cleef & et Arpels fait partie ? Effectivement c'est de la haute joaillerie puisque effectivement ils sont porte-étendard d'un savoir-faire à l'étranger mais en même temps est-ce que vous peinez à attirer les jeunes talents ou pas ?

Non, ce n'est pas qu'on peine à attirer les jeunes talents et, vous avez raison, tous ces métiers d'artisanat d'art sont des savoir-faire français auxquels nous tenons énormément. Mais parfois, ils sont méconnus et puis surtout l'industrie de la joaillerie est une industrie en très forte croissance et donc on a besoin de plus en plus de personnes qui se tournent vers ces métiers et qui les exercent. Donc ce n'est pas qu'on peine mais c'est que le volume de recrutement est plus important qu'il ne le fût.

On parlait d'insertion professionnelle. Cela veut dire qu'il faut prendre les choses en amont, qu'il faut adapter, quelque part, les filières ?

En fait disons que comme je le disais ces métiers sont assez méconnus. Beaucoup de jeunes pensent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, que c'est réservé à seulement certaines personnes et donc l'idée c'est de montrer que, non seulement les métiers sont accessibles à toute personne qui aime travailler de ses mains, mais qu'il existe aussi tout un tas d'écoles de formations, de CAP, brevet métier d'art. Donc, si vous voulez, c'est de vraiment partager diffuser au plus grand nombre l'information pour faire en sorte que effectivement des personnes qui n'auraient jamais pensé à ces métiers puissent se tourner vers ces métiers.

C'est vrai que vous avez choisi Lyon. Van Cleff & Arpels va investir en Auvergne-Rhône-Alpes via deux sites près de Romans-sur-Isère et de Thiers, 55 millions d'euros pour près de 500 emplois créés. Pourquoi avoir choisi la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Alors à Lyon, nous avons donc déjà un atelier que nous agrandissons, et puis, fort de cette initiative et de de l'engouement auquel nous avons assisté face à "De mains en mains", depuis trois ans, nous nous sommes dits que ça avait du sens de continuer à cultiver ce dialogue avec un écosystème dans la région et donc nous ouvrons en effet un atelier à Chateauneuf-sur-Isère et un autre à Dorat, donc l'un plus vers l'Auvergne l'autre vers Valenc, pour avoir des synergies entre les différents ateliers, bénéficier aussi de ce partenariat avec l'éducation nationale avec "deux"De mains en mains". Nous sommes une maison qui essaie toujours d'avoir des relations à long terme de s'implanter dans la durée de travailler sur les relations avec tout l'écosystème et donc pour nous ça avait du sens de continuer notre implantation et nos partenariats sur la région.

On va revenir sur cette initiative "de"De mains en mains", donc jusqu'au 3 décembre à Lyon, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux temps forts ?

Les temps forts alors il y a vraiment l'accueil du grand public le week-end qui déambule d'un stand à l'autre et à l'opportunité de découvrir les métiers et de dialoguer avec nos artisans, et à la fin ,une exposition qui montre des créations joaillères, également les temps forts, ce sont toutes les conférences et tables rondes autour de l'orientation les formations pour permettre aux différentes personnes qui viennent de vraiment de se repérer sur la façon dont ils peuvent accéder à ces métiers.

Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.

Merci pour votre invitation.