Météo : un samedi humide et des températures toujours fraîches à Lyon

Ce samedi 25 octobre sera une nouvelle fois nuageux, voire pluvieux, à Lyon. Coté températures, le mercure grimpera jusqu’à 14 degrés.

C’est une nouvelle journée humide et fraîche qui attend les Lyonnais en ce début de week-end. Il fait en effet seulement 10 degrés ce samedi matin et des averses pourront toucher Lyon dans la matinée.

Le front pluvieux se maintiendra dans l’après-midi tandis que des rafales de vent d’environ 15 km/h en provenance du Sud-Ouest traverseront la ville. Il fera 14 degrés au meilleur de la journée.