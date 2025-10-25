Actualité
Météo : un samedi humide et des températures toujours fraîches à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Ce samedi 25 octobre sera une nouvelle fois nuageux, voire pluvieux, à Lyon. Coté températures, le mercure grimpera jusqu’à 14 degrés.

    C’est une nouvelle journée humide et fraîche qui attend les Lyonnais en ce début de week-end. Il fait en effet seulement 10 degrés ce samedi matin et des averses pourront toucher Lyon dans la matinée.

    Le front pluvieux se maintiendra dans l’après-midi tandis que des rafales de vent d’environ 15 km/h en provenance du Sud-Ouest traverseront la ville. Il fera 14 degrés au meilleur de la journée.

