Météo : grand soleil à Lyon ce lundi 19 septembre

Le beau temps devrait accompagner le début de semaine des Lyonnais ce lundi 19 septembre, alors que la baisse des températures continue de se faire sentir.

Le soleil devrait briller haut dans le ciel de Lyon ce lundi 19 septembre pour lancer cette semaine. Selon les prévisions de Météo France, seules quelques rafales de vent attendues dans l’après-midi et qui pourront souffler jusqu’à 40 km/h, devraient venir perturber cette journée.

Du côté des températures, la baisse du mercure se poursuit, principalement dans la matinée où le thermomètre devrait afficher 11°c à 8 heures et pas plus de 17° à midi. La maximale du jour, 20°c, est annoncée à partir de 14 heures. Les températures devraient commencer à décliner aux environs de 17 heures et se stabiliser autour de 15°c dans la soirée.