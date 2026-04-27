Les skieurs Mathéo Jacquemoud et Samuel Equy ont battu le record de l'aller-retour entre Chamonix et le Mont Blanc à ski avec un chrono de 4 h 41 minutes et 24 secondes.

Devant eux se dressait le plus haut sommet d'Europe. Fort de ses 4806 mètres de hauteur, le Mont Blanc, peut paraitre infranchissable. Pour Mathéo Jacquemoud et Samuel Equy, il n'en est rien. Ce samedi 25 avril, les deux skieurs se retrouvent à 6h 56, sur le parvis de l'église de Chamonix , situé à 1 030 mètres d'altitude. Objectif, boucler l'aller-retour jusqu'au sommet du Mont-Blanc en moins de 4 h 43 min 24 secondes, record détenu par l’Italien William Boffelli depuis le 31 mai 2025. 4 h 41 minutes et 24 secondes plus tard, les champions du monde de ski-alpinisme par équipes en 2022 atteignent à nouveau Chamonix, battant le record de William Boffelli de 2 minutes. A noter que les deux hommes ont atteint le sommet en 3h41 et 3h42.

Pourtant, les parcours de reconnaissance ont démontré des conditions plutôt difficiles. La principale difficulté se situe au niveau de la Jonction, en zone glaciaire. Secteur clé de l’itinéraire, très crevassé et particulièrement actif, il

évolue fortement au fil de la saison. Cette année, une large ligne de rupture forme une tranchée, coupant la zone en deux et rendant la progression

plus complexe. L'année dernière, l'italien William Boffelli avait pu compter sur des conditions plus favorables avec notamment un pont de neige permettant un

franchissement plus direct.

Mathéo Jacquemoud de retour au sommet

En 2013, à seulement 22 ans, Mathéo Jacquemoud signait un temps record à ski de 5 h 06 sur l’aller-retour Chamonix – Mont Blanc. Treize ans plus tard, le record lui appartient à nouveau, la boucle est bouclée. A l'arrivée, c'est la fierté de l'avoir réalisé à deux qui prédomine :"Je ne sais pas encore vraiment pourquoi j’ai tenté ce record. J’y pensais moins ces derniers temps, voir plus du tout… Mais le faire avec Sam est sans doute la motivation principale. On a déjà partagé beaucoup de journées à ski ensemble", évoque Mathéo Jacquemoud. "Faire ce record à deux, c’est sans doute un peu plus difficile, mais on a réussi à optimiser. Et la satisfaction est encore plus grande, parce que j’aime cet esprit d’équipe, ce partage", complète son partenaire d'un jour.

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