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©Tim Douet

Un nouveau coup de chaud avant un net rafraichissement : quelle météo à Lyon cette semaine ?

  • par V.G.

    • Alors que le temps s'annonce une nouvelle fois très estival en ce début de semaine, un flux de nord-ouest viendra nettement rafraichir l'air à Lyon dès mercredi, avec une chute spectaculaire des températures.

    Nous sommes le 14 septembre mais Lyon et son agglomération n'en ont pas terminé avec les chaleurs estivales. Si ce lundi le mercure atteindra les 30 degrés, jusqu'à 33 degrés sont attendus à Lyon mardi selon Météo France. Une chaleur particulièrement marqué l'après-midi et des valeurs dignes du cœur de l'été.

    Mais cette chaleur, qui sera accompagné d'un large et beau soleil, ne devrait pas durer. Dès mercredi le temps s'annonce beaucoup plus frais. Entre mardi et mercredi, l'agglomération lyonnaise devrait perdre pas moins de 10 degrés. En cause ? La bascule en flux de nord-ouest et l'arrivée de quelques pluies et d'averses mercredi après-midi.

    La suite de la semaine sera de nouveau agréable avec un soleil marqué malgré l'arrivée de quelques averses pour la journée de vendredi. Côté températures, il fera 14 degrés en matinée jusqu'à dimanche et les maximales oscilleront entre 24 degrés jeudi, 23 degrés vendredi et jusqu'à 25 et 27 degrés pour les deux dernières journées de la semaine.

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