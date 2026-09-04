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Marina Foïs au Festival de Cannes 2025. Google

Marina Foïs attendue à l’Institut Lumière le 10 septembre pour une rencontre avec les Lyonnais

  • par Clémence Margall

    • Marina Foïs sera à l’Institut Lumière pour une rencontre avec les spectateurs. Le film Moi qui t’aimais de Diane Kurys (2025), dans lequel elle incarne Simone Signoret, sera ensuite projeté à 20 h 30.

    Le jeudi 10 septembre, l’Institut Lumière, situé dans le 8e arrondissement, accueillera la comédienne Marina Foïs pour une rencontre avec les Lyonnais à 18 h 30.

    Après avoir rejoint la troupe des Robins des Bois dans les années 1990, Marina Foïs s’est illustrée chez de nombreux cinéastes tels que Maïwenn, Laurent Cantet, Catherine Corsini ou encore le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen.

    Mais la semaine prochaine, la comédienne présentera Moi qui t’aimais de Diane Kurys (2025), dans lequel elle incarne l’icône française Simone Signoret aux côtés de Roschdy Zem. La billetterie pour les deux événements est déjà en ligne.

    Plus d’informations sur le site de l’Institut Lumière.

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