Actualité
Fabrice Pannecoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2024. @RB

La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce une journée contre l’antisémitisme dans les lycées, l’opposition fustige le dispositif

  • par Corentin Lucas

    • La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la création d’une première Journée régionale de lutte contre l’antisémitisme dans les lycées, prévue le 10 décembre. L’opposition conteste la forme de ce dispositif.

    Présent ce jeudi 3 septembre au lycée Émile-Loubet de Valence, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé la mise en place de la première Journée régionale de lutte contre l’antisémitisme dans les lycées. Elle se tiendra le 10 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, dans les établissements volontaires de la région.

    Organisée avec le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), et le rectorat, la journée proposera aux lycéens des témoignages, des ateliers et des projections de documentaires. Et cela pour permettre aux élèves de mieux comprendre l’antisémitisme et ses différentes formes, identifier les situations problématiques et apprendre à "réagir en citoyen éclairé, en passeur de mémoire".

    "Cette Journée diffusera un seul et même message : nous sommes tous Français et on ne peut pas tolérer que nos compatriotes de confession juive se retrouvent discriminés", a affirmé Fabrice Pannekoucke.

    Les écologistes dénoncent "une nouvelle opération de communication"

    L’annonce a surpris Les Écologistes du conseil régional. Le groupe reconnaît la nécessité de lutter contre l’antisémitisme, mais s’interroge sur la pertinence de créer une nouvelle journée dédiée. "Pourquoi créer un nouveau dispositif plutôt que de renforcer celui qui existe ?", questionne l’opposition, en rappelant que l’Éducation nationale organise déjà chaque année une Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, autour du 21 mars.

    "L’antisémitisme est un fléau que nous devons combattre sans ambiguïté. Mais cette lutte ne doit pas se faire aux dépens du combat contre tous les racismes et toutes les discriminations", estime Maxime Meyer, co-président du groupe Les Écologistes. "La Région devrait renforcer les dispositifs existants plutôt que créer une nouvelle opération de communication".

    Les élus écologistes souhaitent inscrire la lutte contre l’antisémitisme dans une démarche plus large, incluant le racisme et la xénophobie.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : le PASS’Région seniors crédité de 15 euros supplémentaires

    à lire également
    Rillieux-la-Pape reçoit le trophée de l’Aménagement pour son action dans le quartier d'Ostérode

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rillieux-la-Pape reçoit le trophée de l’Aménagement pour son action dans le quartier d'Ostérode 15:20
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce une journée contre l’antisémitisme dans les lycées, l’opposition fustige le dispositif 14:48
    Football : on connaît les adversaires d'OL Lyonnes pour la Ligue des champions 14:25
    Panayotis Pascot de retour à Lyon pour deux dates en octobre 14:14
    Salle 3000 : Sigur Rós et son orchestre 13:45
    d'heure en heure
    MMA : le Lyonnais Farès Ziam à l’assaut de l’UFC Paris ce samedi 13:07
    OL-Auxerre: le dispositif policier renforcé après les violences de samedi 12:31
    Escapades dans l'Ain : parenthèse à deux dans le Haut-Bugey 12:22
    Rhône : un père condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle sur son fils 11:46
    Lyon : après des incidents et rixes violentes, l'Azar Club sous le coup d’une fermeture administrative 11:11
    Quatre lycées de l'est lyonnais toujours en grève en cette semaine de rentrée scolaire 10:37
    L'influenceuse d'extrême droite Mila relaxée en appel à Lyon 10:02
    Rhône : des caravanes s’installent illégalement sur un parking relais à Irigny, une plainte déposée 09:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut