La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce une journée contre l’antisémitisme dans les lycées, l’opposition fustige le dispositif

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la création d’une première Journée régionale de lutte contre l’antisémitisme dans les lycées, prévue le 10 décembre. L’opposition conteste la forme de ce dispositif.

Présent ce jeudi 3 septembre au lycée Émile-Loubet de Valence, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé la mise en place de la première Journée régionale de lutte contre l’antisémitisme dans les lycées. Elle se tiendra le 10 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, dans les établissements volontaires de la région.

Organisée avec le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), et le rectorat, la journée proposera aux lycéens des témoignages, des ateliers et des projections de documentaires. Et cela pour permettre aux élèves de mieux comprendre l’antisémitisme et ses différentes formes, identifier les situations problématiques et apprendre à "réagir en citoyen éclairé, en passeur de mémoire".

"Cette Journée diffusera un seul et même message : nous sommes tous Français et on ne peut pas tolérer que nos compatriotes de confession juive se retrouvent discriminés", a affirmé Fabrice Pannekoucke.

Les écologistes dénoncent "une nouvelle opération de communication"

L’annonce a surpris Les Écologistes du conseil régional. Le groupe reconnaît la nécessité de lutter contre l’antisémitisme, mais s’interroge sur la pertinence de créer une nouvelle journée dédiée. "Pourquoi créer un nouveau dispositif plutôt que de renforcer celui qui existe ?", questionne l’opposition, en rappelant que l’Éducation nationale organise déjà chaque année une Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, autour du 21 mars.

"L’antisémitisme est un fléau que nous devons combattre sans ambiguïté. Mais cette lutte ne doit pas se faire aux dépens du combat contre tous les racismes et toutes les discriminations", estime Maxime Meyer, co-président du groupe Les Écologistes. "La Région devrait renforcer les dispositifs existants plutôt que créer une nouvelle opération de communication".

Les élus écologistes souhaitent inscrire la lutte contre l’antisémitisme dans une démarche plus large, incluant le racisme et la xénophobie.

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