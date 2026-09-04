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Tony Parker réalisait sa première conférence de presse en tant qu’entraineur de l’ASVEL, à la Tony Parker Academy (Lyon 7e)

"Je suis quelqu'un qui rêve en grand" : Tony Parker dévoile ses ambitions avec l'ASVEL

  • par Romain Balme

    • Pour sa première conférence de presse comme coach de l’ASVEL, Tony Parker a évoqué ses grandes ambitions, son père, mais aussi son envie de retrouver l'adrénaline des terrains.

    "On veut jouer le titre". Pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur principal de l'ASVEL, Tony Parker n'a pas perdu de temps pour dévoiler ses ambitions sportives. Celui qui est également président du club, et actionnaire majoritaire depuis 2014, s'est dit satisfait de son équipe, malgré l'encadrement de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), qui a fait passer le budget des Villeurbannais de 59 à 24 millions d'euros. "Il faut respecter la DNCG, je n’ai aucun problème avec ça, même si c’est frustrant. Je suis là pour le très long terme, ce n’est pas grave si le projet est décalé d’un an", a-t-il affirmé.

    Une ambition à l'échelle nationale, mais aussi européenne, où Tony Parker espère que son équipe sera "compétitive" en Euroligue. De quoi faire oublier la longue disette à laquelle fait face l'ASVEL, qui n'a pas gagné le championnat depuis 2022, et la coupe nationale depuis 2023. Une soif de victoire qui pourrait amener Patty Mills et les siens au sommet de la Betclic Elite, alors que l'ASVEL aura le premier budget de la ligue cette saison, en augmentation de 6 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent.

    Des recrues de haut-niveau, un staff cinq étoiles

    Pour cela, le néo-coach pourra compter sur plusieurs recrues, comme l'expérimenté Jae Crowder (900 matchs de NBA), ou encore les Français Hugo Besson, Mathis Doussou-Yovo, et Marc-Owen Fodzo Dada. "TP" sera également entouré d'un staff cinq étoiles cette saison, avec l'ancien coach de l'Equipe de France Vincent Collet, ou encore l'ancien joueur professionnel Dounia Issa, qui était aux commandes de la JA Vichy (Pro B) les deux dernières saisons.

    En tout cas, une chose est sûre, Tony Parker a déjà hâte de débuter l'aventure sur le banc de l'ASVEL. "J'avais envie de revenir sur le terrain, de partager mon expérience et d'aider les joueurs à réaliser leurs objectifs. Je suis animé par la transmission. C’était génial d’être président, mais ça ne remplace pas le terrain et l'adrénaline", a-t-il expliqué ce vendredi.

    "La première pensée que j'ai eue était pour notre père"

    Pour ses débuts officiels, l'ancien capitaine de l'équipe de France retrouvera un visage bien familier, puisque l'ASVEL affrontera Roanne en Supercoupe le 19 septembre prochain. Promus cette saison en Betclic Elite, les ligériens sont dirigés par TJ Parker, le frère de Tony, qui a lui aussi été aux manettes de l'ASVEL entre 2020 et 2023. Une rencontre "symbolique" avoue le désormais coach-président : "La première pensée que j'ai eue était pour notre père. C'est marrant comment la vie est faite, je crois beaucoup au destin, c'est incroyable. Les six derniers mois de la vie de mon père, on ne parlait que de mes débuts dans le coaching. J'aurais aimé qu'il soit là pour notre premier match l'un contre l'autre."

    Tony Parker s'est également projeté encore plus loin, assurant qu'il se voyait à Villeurbanne pendant les 10-15 prochaines années. "Ce qui me guide, ce sont les aventures humaines. Je suis très fier d’être Français et de faire des choses en France. Je veux essayer d'aller plus haut, que l'on me parle de l'ASVEL comme on parle du Real Madrid ou de Fenerbahce." Un véritable défi qui ne devrait pas effrayer un compétiteur de sa trempe.

    Lire aussi : Les supporters de l’ASVEL dénoncent le "manque de communication" de la part du club

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