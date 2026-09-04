Football : on connaît les adversaires d'OL Lyonnes pour la Ligue des champions

L’OL Lyonnes est fixé sur sa phase de ligue de C1 féminine. (Photo by Pauline Figuet/Getty Images)

Ce vendredi 4 septembre, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 a été effectué au siège de l'UEFA. L'OL Lyonnes affrontera notamment Chelsea et Arsenal.

Vaincre les vieux démons. Voilà ce qui attend l’OL Lyonnes pour cette nouvelle saison de football. Si, sur le plan national, tout se passe à merveille pour les Fenottes. Sur le plan européen, c’est bien plus complexe. En effet, le club n’a plus soulevé une seule Ligue des champions depuis 2022. Depuis, elles sont allées deux fois en finale (2024 et 2026), mais ont buté sur un grand FC Barcelone.

Cette année, les joueuses de Jonatan Giraldez souhaitent briser la malédiction face aux Catalanes pour pouvoir inscrire un neuvième sacre européen, elles qui détiennent déjà le record de titres dans la compétition (8). Pour cela, il faudra d’abord se défaire de six adversaires lors de la phase de ligue, grande nouveauté de l’édition 2026-2027 qui s’inspire du football masculin. Les quatre premières équipes du classement seront directement qualifiées pour les quarts de finale, tandis que les clubs classés de la 5e à la 12e place devront passer par les barrages.

Le FC Barcelone évité

Ce vendredi 4 septembre, à Nyon (Suisse), l’UEFA a effectué le tirage au sort. L’OL Lyonnes affrontera donc les Londoniennes de Chelsea, l'Inter Milan et le BK Häcken au Groupama Stadium. Elles se déplaceront à Londres pour batailler contre Arsenal, à Turin pour vaincre la Juventus, ainsi qu'à Genève pour y affronter le Servette FC.

Le club peut déjà se rassurer en ayant réussi à éviter l’ogre barcelonais dès la phase régulière. Le calendrier pour cette phase de ligue sera dévoilé ce samedi 5 septembre.

Nos adversaires européens pour cette phase de ligue 2026/27. ✨👀 #UWCLdraw pic.twitter.com/ypHk8bGOPq — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) September 4, 2026

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