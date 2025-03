Neige et verglas : encore dix départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

Le Rhône et neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance jaune ce dimanche 16 mars pour neige et verglas.

Bien que la vigilance orange pour neige et verglas soit levée dans le Puy-de-Dôme et l’Allier, ils restent toutefois en vigilance jaune ce dimanche 16 mars. Ils rejoignent le Rhône et sept autres départements également placés en vigilance jaune. Les territoires concernés sont l’Ain, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire, et le Cantal. La vigilance sera dans la journée.

À noter également que les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont également placés en vigilance jaune face aux risques d’avalanche après les importantes chutes de neige survenues durant la nuit de vendredi à samedi.