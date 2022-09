Météo : averses, orages et risque de grêle ce mardi à Lyon

Le temps s’annonce capricieux ce mardi 6 septembre. De la pluie et des orages sont attendus à Lyon aujourd’hui alors que le département est placé en vigilance orange. De la grêle pourrait également frapper le département.

Il ne faudra pas oublier de sortir avec vos vêtements de pluie ou un parapluie ce mardi 6 septembre, en raison des intempéries qui doivent toucher la ville aujourd’hui. D’après les prévisions de Météo France, des averses sont attendues jusqu’à 14 heures, avant une dégradation du temps en milieu d’après-midi.

Jusqu'à 29°c ce mardi

Aux environs de 15 heures, de premiers orages pourraient éclater au-dessus de la ville, avec un risque de grêle. La perturbation orageuse devrait se poursuivre jusqu’à 20 heures puis laisser place à de nouvelles averses jusqu’en fin de soirée.

Du côté des températures, le mercure sera encore haut ce mardi, 21 à 27°c étant annoncés ce matin et jusqu’à 29°c dans l’après-midi avant que les températures ne commencent à chuter à l’approche de la soirée. Ce soir le temps sera plus doux avec moyennes comprises entre 25 et 20°c.