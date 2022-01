Météo à Lyon : les nuages en force ce dimanche 23 janvier

Le ciel lyonnais reste bien triste en ce dimanche 23 janvier.

Si quelques éclaircies ont percé le ciel hier, ce dimanche 23 janvier risque d'être bien plus maussade. Les nuages bas vont persister aujourd'hui, plus que samedi, empêchant tout rayon de soleil de passer. Cependant aucune pluie n'est annoncée et le vent du nord sera presque inexistant aujourd'hui.

Selon Météo-Lyon.net, les températures seront un peu plus fraîches aussi : maximum 3 degrés ce dimanche après-midi. En résumé, un dimanche à passer sous un bon plaid !