Mc Solaar, Jamie Cullum, la programmation de Jazz à Vienne 2022 se dévoile 

La 41e édition du festival Jazz Vienne se déroulera du 29 juin au 13 juillet. À moins de six mois de l’évènement, les noms de plusieurs têtes d’affiche ont été dévoilés.

Après avoir sauvé les meubles en 2021 en accueillant tout de même plus de 70 000 spectateurs, malgré la crise sanitaire, le festival de musique Jazz à Vienne reviendra dans l’enceinte du théâtre antique du 29 juin au 13 juillet. Alors que l’ensemble de la programmation doit être dévoilée le 15 mars prochain, les organisateurs ont tout de même décidé de lever un coin du voile de cette 41e édition.

Les amateurs de Jamie Cullum retrouveront sans doute avec plaisir (le 30 juin) l’auteur et compositeur anglais qui devait initialement se produire en 2021 pour les 40 ans du festival ou encore le saxophoniste Maceo Parker (le 13 juillet). Parmi les nouveaux noms dévoilés ce mardi 8 février, on trouve notamment les rappeurs Mc Solaar et Alfa Mist, attendus le 29 juin en ouverture de l’évènement, ou encore Marc Rebillet, Marcel Khalifé et Bachar Mar-Khalifé.

La billetterie est déjà accessible et toutes les informations sur le festival sont à retrouver ici.