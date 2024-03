Jazz à Vienne dévoile sa programmation complète pour 2024

Le festival Jazz à Vienne vient de dévoiler la programmation complète de sa 43e édition, qui se déroulera du 27 juin au 12 juillet.

Les premiers invités avaient été dévoilés au compte-gouttes en novembre dernier, mais jeudi 14 janvier le festival Jazz à Vienne a dévoilé la programmation complète de sa 43e édition, qui se déroulera du 27 juin au 12 juillet.

La billetterie est déjà ouverte

Le trompettiste Ibrahim Maalouf ouvrira le festival le 27 juin, accompagné du Louis Matute Large Ensemble. Parmi les autres invités, on retrouve également les chanteurs Lizz Wright et Asaf Avidan qui se produiront sur la scène du théâtre antique le 8 juillet.

Lire aussi : Ibrahim Maalouf, Asaf Avidan, Caravan Palace… les premiers noms de Jazz à Vienne 2024 dévoilés

La billetterie est désormais ouverte sur le site du festival Jazz à Vienne pour tous les spectacles. Les places pour les festivaliers de moins de 14 ans sont disponibles pour 4 euros. Pour les festivaliers âgés de 15 à 30 ans, il faudra débourser 30 euros. Pour les tarifs normaux, il faudra compter entre 37 et 63 euros selon les concerts. Des tarifs réduits et des packages comprenant le TER et les concerts sont également disponibles.

L’ensemble de la programmation

Samedi 27 juin : Ibrahim Maalouf et Louis Matute Large Ensemble.

Dimanche 28 juin : Trombone Shorty et Jalen Ngonda

Lundi 29 juin : Oumou Sangaré, Les Égarés et Nirina Rakotomavo Sextet.

Mardi 1er juillet : Hania Rani et GoGo Penguin

Mercredi 2 juillet : Earth Wind & Fire Experience by Al McKay et Celebrating Prince feat. former members of the NPG.

Jeudi 3 juillet : Popa Chubby, Robert Finley et Shakura SʼAida.

Vendredi 4 juillet : Masego et Yamê.

Samedi 5 juillet : Caravan Palace et David Krakauer.

Dimanche 6 juillet : Hiromiʼs Sonicwonder, Youn Sun Nah feat. Éric Legnini & Tony Paeleman et Jeanne Added.

Lundi 7 juillet : NewʼGaro - Hommage à Nougaro et Gabi Hartmann.

Mardi 8 juillet : Asaf Avidan solo et Lizz Wright.

Mercredi 9 juillet : Diana Krall et Stacey Kent.

Jeudi 10 juillet : Chucho Valdés et El Comité feat. Laura Prince.

Vendredi 11 juillet : Jools Holland and his Rhythm & Blues Orchestra et Rhoda Scott.

Samedi 12 juillet : Yuri Buenaventura, Mulatu Astatke, Kutu, La Delio Valdez, Lefto Early Bird et Verb.

Mercredi 16 juillet : Vulfpeck et Léon Phal.