Groupe fondé en 1994 par la chanteuse China Forbes et le pianiste Thomas Lauderdale, les Pink Martini sont à Lyon le 3 octobre.

Si le groupe Pink Martini ne vous dit pas grand-chose, vous connaissez forcément l’un de leur plus grands tubes, Sympathique, avec son mantra invitant à l’oisiveté sur un air rétro et jazzy, Je ne veux pas travailler, dont l’album a obtenu un double disque d’or en France en 1997 et leur a valu une invitation au festival de Cannes l’année suivante.

Leur musique est à l’image de ses membres, “A rollicking band” - joyeux et bruyant - tels qu’ils aiment se définir.

Un melting-pot musical, qui, dans un mix de modernité et de rétro proposent des textes souvent engagés portés par des mélodies feel good, une sorte de “carnet de voyage musical”, comme aime à le dire Thomas Lauderdale.

Tournée mondiale

Le groupe originaire de Portland sera en concert à Lyon avec l’Orchestre Symphonique Confluence dirigé par Philippe Fournier le 3 octobre prochain à l’Amphithéâtre 3000, dans le cadre d’une tournée mondiale.

Des chansons originales mais aussi des reprises multilingues s’inspirant de musiques venant du monde entier, mêlant les genres entre rétro, classique et jazz. Je ne veux pas travailler, Una Notte a Napoli, Yolanda, les nombreux artistes des Pink Martini reprendront leurs plus grands tubes pour un concert unique.

Pink Martini, le 3 octobre à l’Amphithéâtre 3000. Réservation ici.