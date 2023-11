La 43e édition de Jazz à Vienne commence à se dévoiler avec la révélation d’une quinzaine de noms d’artistes qui participeront au festival du 27 juin au 12 juillet.

L’année 2023 n’est pas encore terminée que l’on se penche déjà sur la saison culturelle 2024. Cette semaine, c’est le festival Jazz à Vienne qui débute la promotion de sa 43e édition en dévoilant les premiers noms de son millésime 2024.

Ouverture d'une partie de la billetterie

Du 27 juin au 12 juillet, vous pourrez ainsi assister au concert du trompettiste Ibrahim Maalouf (27 juin), qui propose des compositions si particulières grâce à une trompette à quatre pistons. Parmi les autres artistes invités, on retrouve également les noms de l’organiste Rhoda Scott (11 juillet), du chanteur Asaf Avidan ou encore du groupe Caravan Palace (5 juillet), qui mélange le jazz à la musique, la guitare manouche et la musique électronique pour proposer un groove entraînant.

Le 8 juillet, deux grandes voix feront résonner le Théâtre Antique : Asaf Avidan et Lizz Wright



📆 Lundi 8 juillet

📍Théâtre Antique

💸Tarifs : 4€ à 37€

— Jazz à Vienne (@jazzavienne) November 21, 2023

Ne loupez pas non plus les performances de Lizz Wright (8 juillet), qui propose un style à mi-chemin entre soul, pop et jazz, ou du chanteur colombien Yuri Buenaventura, dont on se souvient de sa version de Ne me quitte pas. Parmi les noms des autres artistes dévoilés on retrouve également ceux de : Mulatu Astatke, Lefto Early Bird, Kutu, Jools Holland, Louis Matute et le Large ensemble…

La billetterie est déjà ouverte pour certains de ces spectacles, à des tarifs allant de 4 euros (4-14 ans) à 60 euros (tarif réduit). Comptez 111 euros pour un pack de trois concerts, 195 euros pour cette soirée ou encore 355 euros pour le pass intégral.