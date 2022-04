“Marine Le Pen rassure”, pointe Jacqueline Cosson (RN) - (vidéo)

Jacqueline Cosson, candidate RN aux élections législatives, est l’invitée de 6 minutes chrono. Elle évoque la campagne présidentielle de Marine Le Pen.



Dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, Lyon Capitale donne la parole aux représentants lyonnais des douze candidats à la fonction suprême. Ce mercredi matin, nous recevons Jacqueline Cosson, vice-président de Debout la France.

Bousculée par l’entrée en politique d’Eric Zemmour à l’automne, Marine Le Pen a redressé la barre durant cette fin de campagne et est même créditée de meilleures intentions de vote au second tour par rapport à 2017. “Un faisceau de circonstances joue en sa faveur. Elle n’a été arrêtée par rien de ce qui devait l’abattre. Les circonstances bouleversées de la campagne font que chacun se tourne vers une femme qui a de l’expérience et de la solidité et on la voit donc monter”, souligne Jacqueline Cosson.

La candidate aux législatives remercierait presque le polémiste de s’être lancé, car “Marine Le Pen rassure” en comparaison. Jacqueline Cosson assume de partager sur l’immigration des positions communes avec Eric Zemmour, mais sans sa “brutalité”. Elle réaffirme aussi l’ambition du Rassemblement national d’introduire la préférence nationale en cas de victoire.