Avec des températures oscillant entre 29 et 39 degrés dans la région, la quasi-totalité des départements sont en vigilance orange pour canicule accrue.

Il s'agit de la journée la plus chaude depuis quelques semaine en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 13 août, la vigilance orange canicule concerne ainsi onze des douze départements de la région. Et pour cause, il fera 39 degrés à Lyon, 35 à Aurillac, 34 à Annecy et 29 à Chamonix.

Pour la première fois depuis le début de l'été, cette canicule n'épargne aucun département d'Auvergne-Rhône-Alpes. La Haute-Loire reste donc la seule de la région en vigilance jaune pour une canicule modérée. Tandis que les habitants du Rhône, de l'Ain, de la Drôme ou encore de la Haute-Savoie font face à des risques élevés. Les autorités recommandent en effet d'éviter au maximum les sorties durant la journée ou, à défaut, de privilégier les endroits ombragés. Sans oublier, bien sûr, de bien s'hydrater.