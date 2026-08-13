L'agglomération lyonnaise devra supporter une chaleur pesante ce jeudi 13 août, avec 39 degrés attendus dans l'après-midi sous un ciel ensoleillé.

Le mercure grimpe à Lyon ce jeudi 13 août. La température continue en effet de monter pour atteindre les 39 degrés cet après-midi. Une chaleur caniculaire qui va s'installer jusqu'à samedi, avant une légère baisse des températures ce dimanche puis toute la semaine prochaine.

Seuls quelques nuages s'inviteront dans le ciel aujourd'hui, laissant au soleil toute la place pour réchauffer Lyon. On attend ainsi ni vent ni précipitations pouvant rendre cette chaleur plus supportable. Il faudra également s'attendre à une nuit chaude avec pas moins de 26 degrés attendus.