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Manifestation du mouvement lycéen du 13 octobre à Lyon.

Manifestation du 5 novembre à Lyon : la préfecture refuse une arrivée sur la place Bellecour

  • par Clémence Margall
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    • Reçue hier en préfecture, l’intersyndicale a fait savoir ce mardi que les services de l’État ont refusé que la manifestation se termine sur la place Bellecour (2e arr.) ce jeudi 5 novembre, alors que la mobilisation s’annonce massive à Lyon.

    Alors que l’intersyndicale prédit déjà une mobilisation massive à Lyon ce jeudi 5 novembre, jour de grève nationale, la préfecture du Rhône refuse que la manifestation se termine place Bellecour, dans le 2e arrondissement. Les organisations syndicales avaient déclaré un parcours partant à 10 h 30 de la Manufacture des Tabacs (8e arr.) pour rejoindre la Presqu’île afin de laisser suffisamment d’espace pour disperser le cortège "en toute sécurité", assurent-elles dans un communiqué.

    Reçues hier en préfecture, et malgré "un dialogue franc et constructif", il a finalement été indiqué aux organisations syndicales que "le parcours ne pourrait pas aboutir à la place Bellecour compte tenu des violences et des dégradations extrêmement importantes du 17 octobre", justifie la préfecture du Rhône ce mardi.

    Lire aussi : Mouvement lycéen en direct : 27 établissements impactés, 17 interpellations et une manifestation lyonnaise très calme

    Les syndicats contesteront "par tout moyen légal" tout arrêté visant à faire évoluer le parcours déclaré

    Les syndicats, qui remettent également en cause la stratégie du maintien de l’ordre adoptée lors du 1er mai et du 13 octobre, ont donc "unanimement décidé de s’opposer à une modification par la préfecture du parcours déclaré, qui serait une attaque supplémentaire faite à la liberté de manifester", jugent-ils par ailleurs. Ils annoncent ainsi qu’ils contesteront "par tout moyen légal tout arrêté d’interdiction visant à faire évoluer le parcours préalablement déclaré" et appellent la préfecture "à en respecter son tracé."

    Les services de l’État, quant à eux, assurent qu’ils restent "à leur disposition pour discuter d’un autre parcours qui permettrait de concilier le droit de manifester, avec les droits aussi de commercer, de propriété et de circuler, mais aussi de respecter les impératifs de sécurité et prévention des troubles à l’ordre public."

    Samedi 31 octobre, jusqu’à 19 000 personnes ont de nouveau manifesté dans les rues de Lyon, avec un parcours qui évitait, là encore, la Presqu’île pour éviter tout débordement.

    Lire aussi : Manifestation du 5 novembre : l’intersyndicale du Rhône promet une mobilisation massive et entend "secouer" le patronat

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