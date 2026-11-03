Lyon : le Sytral renforce son accompagnement des commerçants pendant les travaux des TCL

Réuni ce mardi 3 novembre, le conseil d’administration du Sytral a approuvé deux conventions avec la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et la Chambre de métiers et de l’artisanat Lyon-Rhône. L’objectif est d’accompagner les commerçants pendant les travaux de transports en communs.

Le partenariat entre Sytral Mobilités et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne est renouvelé. Le Sytral, qui pilote le réseau TCL, engage également une nouvelle coopération avec la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Lyon-Rhône. Les deux conventions, approuvées ce mardi en conseil d’administration, sont effectives jusqu’au 31 décembre 2029. Elles doivent permettre de mieux accompagner les commerçants et artisans pendant les phases de travaux.

"Le but est de travailler la politique de mobilité avec les acteurs locaux", a résumé Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. Elle a rappelé les actions déjà menées dans le cadre de cette coopération, lors du prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval ou encore pendant les travaux des tramways T9 à Vaulx-en-Velin et T10 à Saint-Fons.

Les futurs projets de transport concernés

En 2027, le partenariat doit porter sur l’accompagnement des commerçants situés le long du tracé du T8 et, selon les besoins, du TB12. Des premières études menées avec la CCI autour du prolongement du métro B à Saint-Genis-Laval ont déjà permis de dégager des enseignements. À Oullins, l’emplacement des entrées et sorties de la station influence les achats dans les commerces voisins.

"Le développement du réseau TCL est indispensable à l’attractivité de nos territoires, mais il ne doit pas se faire au détriment de ceux qui les font vivre au quotidien", a déclaré Véronique Sarselli. "Les travaux peuvent entraîner des difficultés pour nos commerçants et nos artisans. Notre responsabilité est de les anticiper, d’en limiter les conséquences et de déployer des dispositifs concrets pour les professionnels concernés."

La présidente du Sytral souhaite également faire du développement des transports en commun "un levier de vitalité économique au service de nos entreprises". L’autorité participera d’ailleurs à la 12e enquête consommateurs de la CCI, dont les résultats sont attendus en 2028.

Lire aussi : Le Sytral confirme l'abandon du TEOL, Sarselli veut lancer de "nouvelles études"