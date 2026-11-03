Actualité
Un gypaète barbu @WWF

Fondation du patrimoine : un projet de Haute-Savoie termine deuxième du vote du public

  • par Paul Terra

    • Le projet Alpes vivantes, porté par Asters en Haute-Savoie, termine 2e du vote du public de la Fondation du patrimoine et reçoit 20 000 € pour le gypaète barbu.

    La sauvegarde du gypaète barbu a trouvé son public dans un vote sur internet. Du 19 octobre au 1er novembre, huit projets de la région étaient soumis au vote du public de la Fondation du patrimoine. 15 922 personnes ont pris part à ce scrutin.. Le projet “Alpes vivantes”, porté par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters), arrive deuxième avec 3 073 votes, soit 19 % des suffrages.

    Une dotation de 20 000 euros

    L’abbatiale de Belleville-en-Beaujolais remporte le premier prix avec 3 881 voix (24 %) et 30 000 euros, tandis que la halle de La Mure (Isère) complète le podium avec 10 000 euros. La deuxième place vaut 20 000 euros à Asters, qui serviront à financer des actions en faveur du gypaète barbu et du centre d’élevage de poussins de Domancy. Cette somme s’ajoute aux 70 000 euros déjà attribués fin septembre par la Fondation, qui avait retenu le projet pour son prix patrimoine naturel et biodiversité. 

    Un oiseau encore fragile

    Disparu des Alpes au début du XXe siècle, le gypaète a été réintroduit à partir des années 1980, mais sa situation reste précaire : seuls 30 couples reproducteurs sont recensés dans les Alpes françaises. Le projet “Alpes vivantes” vise notamment à poursuivre l’élevage de poussins au centre de Domancy pour permettre à la population d’oiseaux de croître. "Alpes vivantes" concerne aussi le chardon bleu, la “reine des Alpes” qui pousse dans des prairies d’altitude. L’association plaide pour une adaptation des pâturages et de leur fauche afin de préserver son habitat. Les actions se déroulent dans les réserves naturelles de Sixt-Passy, de Passy et des Aiguilles Rouges avec un volet de sensibilisation auprès du public et des scolaires.

    à lire également
    Manifestation du 5 novembre à Lyon : la préfecture refuse une arrivée sur la place Bellecour

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Manifestation du 5 novembre à Lyon : la préfecture refuse une arrivée sur la place Bellecour 16:15
    23 docteurs juniors débarquent dans l’Ain pour renforcer l’accès aux soins 15:51
    Mouvement lycéen en direct : 27 établissements impactés, 17 interpellations et une manifestation lyonnaise très calme 15:10
    Médecin
    Le Rhône affiche le taux de mortalité le plus faible de la région Auvergne-Rhône-Alpes 15:10
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Sécheresse dans le Rhône : la préfecture allège certaines restrictions d’eau, l’axe Saône reste en crise 14:25
    d'heure en heure
    La Ville de Lyon lance un vaste chantier de restauration du théâtre des Célestins 13:50
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : la mère de la fillette de 4 ans retrouvée morte dans son logement à Montrottier jugée irresponsable ? 13:10
    Théâtre de Villefranche : l’épopée entre ciel et terre 12:33
    Article payant Les Grandes Gueules : Tom Liogier, TikToker 12:00
    Lyon : Grégory Doucet explique pourquoi il s’est abstenu sur le fonds d’urgence de 10 millions d’euros aux commerçants 11:20
    Drôme : 21,7 millions d’euros pour transformer le collège de l’Europe à Bourg-de-Péage 10:40
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Lyon : un concert caritatif organisé le 17 novembre pour aider les commerçants pillés le 17 octobre 09:55
    Article payant TCL : les principales mesures du plan de sécurité 2026-2032 09:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut