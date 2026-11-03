Le projet Alpes vivantes, porté par Asters en Haute-Savoie, termine 2e du vote du public de la Fondation du patrimoine et reçoit 20 000 € pour le gypaète barbu.

La sauvegarde du gypaète barbu a trouvé son public dans un vote sur internet. Du 19 octobre au 1er novembre, huit projets de la région étaient soumis au vote du public de la Fondation du patrimoine. 15 922 personnes ont pris part à ce scrutin.. Le projet “Alpes vivantes”, porté par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters), arrive deuxième avec 3 073 votes, soit 19 % des suffrages.

Une dotation de 20 000 euros

L’abbatiale de Belleville-en-Beaujolais remporte le premier prix avec 3 881 voix (24 %) et 30 000 euros, tandis que la halle de La Mure (Isère) complète le podium avec 10 000 euros. La deuxième place vaut 20 000 euros à Asters, qui serviront à financer des actions en faveur du gypaète barbu et du centre d’élevage de poussins de Domancy. Cette somme s’ajoute aux 70 000 euros déjà attribués fin septembre par la Fondation, qui avait retenu le projet pour son prix patrimoine naturel et biodiversité.

Un oiseau encore fragile

Disparu des Alpes au début du XXe siècle, le gypaète a été réintroduit à partir des années 1980, mais sa situation reste précaire : seuls 30 couples reproducteurs sont recensés dans les Alpes françaises. Le projet “Alpes vivantes” vise notamment à poursuivre l’élevage de poussins au centre de Domancy pour permettre à la population d’oiseaux de croître. "Alpes vivantes" concerne aussi le chardon bleu, la “reine des Alpes” qui pousse dans des prairies d’altitude. L’association plaide pour une adaptation des pâturages et de leur fauche afin de préserver son habitat. Les actions se déroulent dans les réserves naturelles de Sixt-Passy, de Passy et des Aiguilles Rouges avec un volet de sensibilisation auprès du public et des scolaires.