Le maire de Chamonix François-Xavier Laffin annonce des quotas de visiteurs au lac Blanc dès l'été 2027 : réservation obligatoire et jauges de 600 à 1 000 personnes par jour.

Inivté de la matinale d’Ici Pays de Savoie, le 2 novembre, le maire de Chamonix, François-Xavier Laffin, a rappelé l’un des fils rouges qu’il veut tisser lors de son mandat commencé en mars dernier : “Accueillir moins mais accueillir mieux”. Dans cet entretien, il a confirmé son intention de mettre en place des quotas de visiteurs sur les sites les plus fréquentés de la vallée. Dès l'été 2027, l'accès au lac Blanc et à la réserve naturelle des Aiguilles Rouges sera soumis à une réservation obligatoire. Des contrôles seront faits par des éco-guides avec des sanctions si nécessaire.

François-Xavier Laffin avait formulé cette annonce pendant la campagne des municipales de mars dernier. Elle répond à une réalité statistique. Cet été, lors des pics de fréquentation, jusqu'à 4 000 personnes par jour ont fait le déplacement jusqu'au lac Blanc, un plan d'eau niché à 2 350 mètres d'altitude au-dessus de la Flégère et rendu très populaires par les réseaux sociaux.

Des jauges quotidiennes de 600 à 1 000 personnes

L'objectif affiché est de ramener cette affluence à un niveau soutenable. “À 600 personnes par jour au mois de juin et entre 900 et 1 000 par jour en juillet, août et septembre”, détaille François-Xavier Laffin. Le dispositif s'appliquerait du 1er juin au 30 septembre, période de plus forte fréquentation, et s'inspirerait du système déjà en place dans les calanques de Marseille. Hors saison, l'accès resterait libre. Les habitants de la vallée seront aussi concernés et devront réserver leur créneau comme les visiteurs. La mairie de Chamonix juge que les accès différenciés seraient “compliqués à organiser”. Le Tour du Mont-Blanc, autre itinéraire très prisé, pourrait aussi être concerné.

Un phénomène mesuré et documenté

Les écocompteurs installés sur les sentiers de la réserve des Aiguilles Rouges ont recensé une fréquentation qui a doublé en cinq ans, avec une moyenne de 1 800 visiteurs par jour au lac Blanc et au lac des Chéserys, et jusqu'à 2 500 par beau temps, selon la conservatrice de la réserve. L'érosion des berges, la multiplication de sentes parallèles et le dérangement de la faune ont déjà contraint les gestionnaires à canaliser les flux et à réglementer le bivouac. Il est désormais limité à 70 tentes par nuit sur l'ensemble de la réserve. Le maire de Chamonix avait déjà exprimé cette lassitude cet été, au sujet de l'UTMB : “L'UTMB chausse du 45, mais la vallée fait du 39”.