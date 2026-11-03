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Image d’illustration d’un médecin. @DR

23 docteurs juniors débarquent dans l’Ain pour renforcer l’accès aux soins

  • par Corentin Lucas

    • Près de 23 docteurs juniors en médecine générale sont accueillis dans l’Ain depuis ce lundi 2 novembre. Ces jeunes médecins pourront assurer des consultations dans des territoires confrontés à des difficultés d’accès aux soins.

    Depuis ce lundi 2 novembre, 23 médecins en fin de formation ont commencé leur quatrième année d’internat en médecine générale dans le département de l’Ain. Ils exercent trois jours par semaine en consultation, aux côtés de médecins généralistes chargés de les accompagner.

    Ces jeunes praticiens sont répartis sur plusieurs secteurs du territoire, notamment au Plateau d’Hauteville, à Oyonnax, Belley, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Ambronay, Polliat, Ceyzériat, Saint-Étienne-du-Bois, Pont-d’Ain, Valserhône, Divonne-les-Bains, Saint-Denis-lès-Bourg, Pont-de-Vaux et Saint-Cyr-sur-Menthon. "Ils vont apporter une réponse de proximité pour nos habitants", souligne Damien Abad, vice-président du Département de l’Ain, chargé de la santé et de la démographie médicale.

    Des consultations sous la supervision de médecins expérimentés

    Cette quatrième année d’internat s’inscrit dans le cadre de la réforme des études de médecine générale. Les docteurs juniors pourront réaliser des consultations et assurer plusieurs missions habituellement exercées par un médecin généraliste : établir des diagnostics, dispenser des soins et mener des actions de prévention. Leur autonomie sera progressive. Pour l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif doit permettre à la fois de renforcer la formation pratique des futurs généralistes et d’améliorer l’accès aux soins dans des territoires isolés sur le plan médical.

    À l’échelle régionale, plus de 300 docteurs juniors sont attendus pour cette première rentrée. Selon l’ARS, 302 stages ont été répartis dans les douze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. "Il s’agit d’une avancée concrète pour améliorer les conditions de formation des jeunes médecins et renforcer l’accès aux soins, notamment dans les territoires les plus fragiles", estime Cécile Courrèges, directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

    Lire aussi : Le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 2,1% en un an dans l’Ain

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