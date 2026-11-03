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Le Court Circuit, dans le 7e arrondissement de Lyon. Google Maps

Lyon : le Court Circuit fermé pendant quinze jours, du trafic de stupéfiants constaté en terrasse

  • par LR

    • Le Court Circuit, situé place Mazagran dans le 7e arrondissement de Lyon, a été fermé par la préfecture du Rhône durant quinze jours après que de la vente de produits stupéfiants a été constatée en terrasse.

    Situé place Mazagran, dans le 7e arrondissement de Lyon, le Court Circuit sera fermé ces quinze prochains jours. La préfecture du Rhône a en effet pris un arrêté ce lundi obligeant les gérants à baisser temporairement le rideau après que du trafic de stupéfiants a été constaté entre clients sur la terrasse.

    Le premier fait est survenu le 4 juin, lorsqu’une équipe de la police nationale a observé "l’installation prolongée" de deux individus, déjà connus des services de police "pour leur implication dans le trafic de stupéfiants" et qui procédaient à trois transactions. Un contrôle des acquéreurs a permis la découverte de résine de cannabis et de cocaïne. L’enquête démontrait également que des produits stupéfiants et de l’argent provenant de ventes et de conditionnement destinés à la revente étaient dissimulés aux abords de l’établissement.

    Les services de l’État précisent par ailleurs que la terrasse de l’établissement est utilisée de manière "récurrente" comme lieu d’échanges et de vente de produits stupéfiants et se révèle être "un lieu central du trafic de stupéfiants au sein du quartier de la Guilllotière". Considérant la gravité des faits, la préfecture a donc fermé le Court Circuit, alors qu'il avait déjà été sous le coup d'une sanction administrative similaire en avril dernier pour des nuisances sonores.

    Lire aussi : Lyon : un bar-restaurant du 7e arrondissement fermé pour troubles à l’ordre public

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