Un lieu totem pour les jeunes chefs d'entreprises à Vénissieux

Une nouvelle structure, financée pour moitié par l'Union européenne, porte l'ambition de soutenir les jeunes chefs d'entreprises de l'Est lyonnais.

Après le succès des pôles de Givors, de La Duchère et de Neuville-sur-Saône, un nouvel espace LYVE (acronyme de "Lyon ville de l’entrepreneuriat"), sort de terre à Vénissieux. Le chantier, bien avancé, a officiellement été présenté par Bruno Bernard, président (Les Ecologistes) de la Métropole de Lyon, Fabrice Rosay, préfet secrétaire général du Rhône et Michèle Picard, maire (PC) de Vénissieux.

Le bâtiment, situé sur l’ancien site de Bosch, le long du boulevard Marcel-Sembat, s’élèvera sur trois étages. D'une surface de 1 800 m², il intégrera neuf ateliers, dix-sept bureaux et un espace de travail en commun. Les surfaces pour les entreprises oscilleront entre 200 m² et 10 000 m². Le projet disposera d’un toit végétalisé, avec plus de 250 m² de panneaux photovoltaïques.

"Accélérer la dynamique entrepreneuriale des communes de l'Est métropolitain"

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Voté le 13 décembre 2021 en conseil métropolitain, le projet LYVE de Vénissieux doit permettre d’"accélérer la dynamique entrepreneuriale des communes de l’Est métropolitain", où, "en dix ans, le nombre d’entreprises a plus que doublé", avait à l'époque expliqué Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Au sein du site, les professionnels pourront développer leur projet entrepreunarial grâce aux ressources mises à disposition par le programme Lyve de la Métropole. Celui-ci s'appuie notamment sur un large réseau de 300 entrepreneurs, formateurs et spécialistes de l’entrepreneuriat. Au cours des deux dernières années, les trois pôles déjà installés sur le territoire ont "atteint voire dépassé leurs objectifs", s'est félicitée la Métropole.

Lors du festival LYVE, qui s'est déroulé les les 26 et 27 mars derniers, la vice-présidente de la Métropole déléguée à l'économie Émeline Baume avait salué "une opportunité unique de plonger dans l’univers de l’entrepreneuriat, d’explorer de nouvelles perspectives et de franchir le pas en toute confiance".

Porté par la Métropole de Lyon, le projet bénéficie d’un budget de 4,8 millions d’euros, cofinancé par l’Union européenne (2,5 millions d’euros), l’État (1 million d’euros) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes (500 000 euros). La livraison est prévue pour février 2026, avec une ouverture au public prévue au printemps.

Michèle Picard, maire (PC) de Vénissieux et Bruno Bernard, président (Les Ecologistes) de la Métropole de Lyon sur le chantier Lyve de Vénissieux

"Ce futur pôle LYVE est bien plus qu’un bâtiment, a déclaré Bruno Bernard. C’est une porte ouverte pour toutes celles et ceux qui osent entreprendre. Le but est d’optimiser ces sites et d’avoir le maximum d'activités."

"Ce genre de site, c’est là où naissent des idées, des projets, des initiatives économiques et entrepreneuriales”

Fabrice Rosay, préfet secrétaire général de la préfecture du Rhône

Le président de la Métropole de Lyon a rappelé que chaque année, plus de 30 000 entreprises voyaient le jour dans la Métropole. Depuis 2019, 54 000 emplois supplémentaires ont été créés dans le domaine privé. L'élu a ajouté que Lyon était le deuxième pôle le plus attractif derrière Paris pour des investisseurs étrangers. “Ce projet va grouiller de vie, d'effervescence, a renchéri Fabrice Rosay, préfet secrétaire général de la préfecture du Rhône. Ce genre de site, c’est là où naissent des idées, des projets, des initiatives économiques et entrepreneuriales”

La dynamique LYVE s’appuie sur un réseau de 300 partenaires et propose trois programmes phares : EARLYVE pour l’idéation, LYVE IN pour l’accélération commerciale, et LYVE UP pour le développement. Des dispositifs complémentaires comme GRAND 8 et PÉPITES ciblent quant à eux les entreprises en hyper-croissance.

À ce jour, ce réseau a permis l’’accompagnement de près de 6 000 projets, la création de 270 emplois, et l’hébergement de 90 entreprises, avec un taux de pérennité impressionnant de 76 %.

