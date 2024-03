Plus grand rassemblement de TPE et PME d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’événement de la CPME s’inscrit dans la politique de relocalisation et de réindustrialisation de la région.

C’est une sorte d’immense speed dating orienté affaires. Une opportunité, pour les 6 000 chefs d’entreprise attendus, de se faire connaître dans le rayon de la région. Le salon Made in PME revient à Eurexpo le 28 mars prochain avec l’ambition de réunir l’écosystème, particulièrement riche – la région fait partie du top 10 national des PME déposant des brevets – des petites et moyennes entreprises aurhalpines. Elles sont plus de 162 100 implantées en Auvergne-Rhône-Alpes, représentant 98 % de l’emploi salarié régional.

Grand-mess business

Organisée par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, cette grand-messe business – dont la marque porte en elle l’ambition de montrer, depuis Lyon, la force et les talents du territoire – a pour objectif de faire rencontrer les décideurs économiques de la région pour qu’ils apprennent à se connaître et à travailler ensemble. L’idée est de créer du lien et du business entre les douze départements qui s’étendent sur une assise de 70 000 km2. “Des entrepreneurs du Cantal ou de l’Allier pourront par exemple rencontrer des partenaires de la Drôme ou de la Haute-Savoie au lieu de se tourner vers une entreprise située en Bretagne”, défend Cyril Amprino, secrétaire général de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. “Made in PME, c’est aussi prioriser notre région, favoriser l’économie circulaire, poursuit Daniel Villareale, son président. Notre région a toutes les aptitudes et richesses nécessaires pour être une force économique qui rayonne à la fois à l’échelle locale, européenne et mondiale.” Promouvoir les talents locaux, les pépites en devenir, mais aussi les richesses méconnues de certains territoires, au-delà du simple cadre touristique, avec leur tissu économique et industriel. Au programme : rencontres B to B, workshops, master class avec des dirigeants de haut vol et une cinquantaine d’acteurs publics de la région.

“Je suis profondément convaincu que l’une des clés nous permettant de relever les défis que rencontre notre territoire réside dans notre capacité à travailler en commun"

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



“Le temps d’une journée, à Made in PME, nous partagerons nos réflexions, nos constats et nos ambitions afin d’envisager ensemble le futur de nos entreprises”

Daniel Karyotis, directeur général de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes Name



Panorama des TPE-PME en Auvergne-Rhône-Alpes



- Micro-entreprises : 139 971, pour 311 269 salariés (18,4 %)

- PME : 22 130, pour 534 173 salariés (31,6% )



Source : chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes 2023 – CCI Auvergne-Rhône-Alpes

Le salon Made in PME Auvergne-Rhône-en chiffres

‘ 400 entreprises exposantes

‘ 12 départements représentés

‘ 10 000 m2

‘ 6 000 décideurs économiques

‘ 120 workshops, ateliers et mini-conférences de 20 minutes sur des thématiques clés et rendez-vous ciblés avec des experts

‘ 2 conférences plénières

Les grands témoins salon Made in PME Auvergne-Rhône-Alpes

‘ Marie Dorin-Habert, championne olympique et quintuple championne du monde de biathlon

‘ Guillaume Pepy, ancien P.-D.G. de la SNCF pendant dix ans, président d’Initiative France, réseau associatif qui finance et accompagne les entrepreneurs français

‘ Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, chroniqueur chez Europe 1 et L’Express

‘ Flavien Chervet, expert en intelligence artificielle, essayiste, conférencier