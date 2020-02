Lyon : votre école, collège, lycée contient-il de l’amiante ?

De très nombreux établissements scolaires de la région lyonnaise contiennent encore de c selon un document interne des services de l’Éducation nationale.

Dans une série de papiers publiés ce mardi, Libération dresse un tableau national noir de l'amiante dans les écoles en France. Le journal s'est procuré un fichier interne des services de l’Éducation nationale recensant les écoles, collèges et lycées publics et privés contenant ce matériau dangereux pour la santé. Un tiers du parc scolaire a répondu aux questions. Ainsi, la très grande majorité des établissements construits avant 1997, date de l’interdiction de l’amiante dans l'Hexagone, en contiennent toujours.

Libération a par ailleurs réalisé une carte des établissements concernés par l’amiante (voir ici). Si les données datent de 2016, le nombre d'établissements contenant encore de ce matériau hautement cancérigène est important. À Lyon comme partout en France on retrouve la présence d'amiante dans la majorité d'établissements scolaires. Cependant, peu font l'objet d'une obligation de travaux et la plupart des écoles amiantées ont vu leurs locaux contrôlés et des diagnostics effectués. D'après la carte de Libération, deux écoles lyonnaises font l'objet d'une obligation de travaux, l'école Chavant dans le 7e arrondissement et le collège Victor Schœlcher dans le 9e.

Selon le Code de la santé publique, toutes les données contenues dans le diagnostique technique amiante sont consultables sur demande auprès du chef d'établissement ou de la collectivité locale en charge des bâtiments (écoles = ville, collège = Grand Lyon, lycées = région).