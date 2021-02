Le département du Rhône a été placé en vigilance jaune par Météo France ce lundi jusqu'à 20h. Prudence dans le département.

Dans la région, le département de l'Isère a aussi été placé en vigilance jaune par Météo France ce lundi.

Après un week-end frisquet, les températures vont progressivement remonter à Lyon tout au long de la semaine. Avec 14 degrés attendus mercredi et jeudi, et jusqu'à 16-17 degrés samedi et dimanche.