Le 25 avril prochain, une réplique de la fameuse statue de Louis XIV installée place Bellecour sera proposée aux enchères à Paris.

Une réplique de la célèbre statue de Louis XIV installée place Bellecour sera bientôt mise aux enchères. Le 25 avril prochain, l'étude Gros et Delettrez proposera à la vente une reprise de l'œuvre à la maison de vente Drouot à Paris. La pièce en question mesure 50 cm de haut et est estimée entre 200 000 et 250 000 euros.

Cette reprise est une représentation de la première statue conçue par Martin Desjardins. Elle fait partie des deux exemplaires commandés par le seigneur et financier Maximilien Titon, dont l'un a été offert au roi Louis XIV. Réalisée en acier damasquinée d'or, c'est la première fois que la statue revient sur le marché de l'art depuis 1966.

Cette dernière fait écho à la toute première statue, érigée en 1713 et emportée lors de la révolution. Une statue ayant inspiré Francois-Frédéric Lemot, auteur de l'oeuvre installée place Bellecour depuis 1825.

