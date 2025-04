L’autoroute A7 fermée dès le 29 avril à hauteur des viaducs de Pierre-Bénite 

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est réalisera des travaux de réparation sur les viaducs de Pierre-Bénite dès le 29 avril et jusqu’à fin juin.

Dès le 29 avril et jusqu’à la fin du mois de juin, la circulation des véhicules sur l’A7 et sur les viaducs de Pierre-Bénite dans le sens Marseille-Paris sera interdite. La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est réalisera en effet des travaux de réparation sur les deux viaducs, ces derniers permettant à l’A7 de franchir le Rhône entre les deux échangeurs A450–A7 et A7.

Plusieurs interruptions sont à prévoir, notamment du 29 avril à 21 heures au dimanche 4 mai à 12 heures, du mercredi 7 mai à 21 heures au dimanche 11 mai à 12 heures, du mercredi 28 mai à 21 heures au dimanche 1er juin à 12 heures ainsi que du vendredi 6 juin à 21 heures au lundi 9 juin à 12 heures. La préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes conseille par ailleurs aux usagers d’emprunter la Rocade Est, l’A46, la D383, le Boulevard Périphérique Nord (BPNL), la D383, l’A42 ainsi que l’A46 durant cette période.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux pourront être reportés aux week-ends du 13 juin à 21 heures au 16 juin à 5 heures, puis du 20 juin à 21 heures au 23 juin à 5 heures.

