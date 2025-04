Suite aux "comportements violents" de certains étudiants lors d'une conférence sur la Palestine tenue à l'ENS de Lyon, l'association à l'origine de la prise de parole s'est exprimée dans un communiqué.

Depuis le 15 avril dernier, les tensions sont palpables au sein de l'Ecole normale supérieure (ENS). Des tensions attisées par une conférence sur la Palestine et le sionisme organisée au sein de l'établissement. Animée par Pierre Stambul, spécialiste du sionisme en "faveur de l'autodétermination du peuple palestinien", la conférence avait suscitée de nombreuses vagues en son public. Suite aux propos de l'intervenant, désignant le Hamas de "mouvement de résistance" et accusant l'état d'Israël de "génocide", un groupe d'individus avait eu des "comportements violents", à l'encontre de l'orateur. Un temps de parole destiné aux soignants de "Hungry for Palestine", en grève de la faim depuis le 31 mars dernier avait alors du être annulé.

Suite à l'envoi d'un communiqué de la CGT et une plainte déposée par l'ENS dénonçant ces comportements, c'est au tour de l'association des élèves engagés de réagir. A l'origine de la conférence, l'association dénonce à son tour les agissements du groupe : "Des menaces de violence et de mort ont été proférées à l'encontre de l'orateur, sans compter les innombrables injures racistes et islamophobes, à l'encontre du peuple palestinien et de plusieurs membres de l'auditoire." Il ajoute : "Tout indique que le projet de ce groupe était de déclencher un affrontement physique."

Dans son communiqué, l'association ajoute que l'intervention programmée des soignants en grève de la faim et le temps de questions/réponses n'ont pu être tenus : "Ces soignants reviennent d'un terrain où la violence génocidaire se déchaîne, où les droits les plus fondamentaux des Palestiniens sont niés par le régime (..) Ils ont été témoins du pire de ce dont l'humanité est capable. Les injures qu'ils ont subies alors qu'ils tentaient d'apaiser la situation n'en sont que plus révoltantes."

"Aucun représentant de l'école n'est intervenu"

L'association dénonce une inaction de la direction face à la situation : "Malgré nos sollicitations répétées, aucun représentant de l'école n'est intervenu ni pour demander le calme, ni pour réclamer la sortie des fauteurs et fautrices de troubles." Elle pointe également du doigt la solution proposée par cette dernière d'arrêter la conférence.

A l'issue de sa prise de parole, Pierre Stambul a néanmoins été escorté en lieu sûr par plusieurs agents de sécurité. Pour rappel, l'événement intervient dans un contexte universitaire lyonnais déjà particulièrement tendu. Alors que le 1er avril dernier, le cours de Fabrice Balanche, professeur à l'université Lyon 2 avait été interrompu de force par un groupe d'extrême gauche.

