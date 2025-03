L'intersyndicale appelle le monde de la culture à se rassembler ce jeudi 20 mars à midi devant le rectorat de Lyon pour dénoncer les coupes budgétaires dans le secteur culturel.

Alors que la Métropole de Lyon a annoncé plusieurs coupes budgétaires dans le secteur culturel vendredi, les syndicats se mobilisent. "Chaque semaine, les attaques contre nos professions, le service public des arts et de la culture et le

secteur associatif culturel se font de plus en plus nombreuses. Pour beaucoup d’entre nous, les agendas de travail sont vides et il est de plus en plus difficile de vivre de nos métiers" explique l'intersyndicale dans un communiqué de presse.

"Nous refusons la casse des services publics et des politiques d’intérêt général dans la Culture comme ailleurs. Le service public de la Culture est essentiel en particulier, dans un contexte national et international de poussée de l’extrême-droite" poursuit-il.

Ainsi, les syndicats appellent à un rassemblement devant le rectorat de Lyon le jeudi 20 mars à midi. Par la suite le cortège retrouvera la manifestation des organisation de retraités qui doit partir de Jean Macé.