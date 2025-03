Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste moyenne dans la région

La qualité de l'air reste globalement moyenne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce lundi 17 mars 2025.

Ce lundi matin, la qualité de l'air à Lyon reste globalement moyenne mais s'améliore par rapport à la semaine dernière. "Le vent du nord reste régulier et permet un certain brassage atmosphérique. La hausse des concentrations est donc limitée et l’indice ATMO devrait rester très majoritairement moyen dans la région" explique d'ailleurs Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

A Lyon et dans son agglomération, les concentrations des différents polluants restent moyen à bon. Même autour des grands axes de circulation, la métropole de Lyon est repassée en vert. Une bonne nouvelle pour la santé des Lyonnaises et des Lyonnais.