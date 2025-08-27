Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mercredi

  • par La Rédaction

    • Grâce notamment aux orages prévus pour cette journée du mercredi 27 août, la qualité de l'air à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise s'améliore légèrement.

    Les orages ont parfois du bon. En ce qui concerne la qualité de l'air que nous respirons, ils peuvent même avoir un impact important dessus. Ainsi, avec cette nouvelle journée orageuse et pluvieuse attendue ce mercredi 27 août à Lyon, la qualité de l'air dans l'agglomération lyonnaise s'améliore légèrement.

    Les niveaux d'ozone seront notamment en diminution et les indices Atmo seront bons à moyens pour l'ensemble de la métropole de Lyon.

    Lyon : un élu bloqué au Mexique depuis six mois après la naissance de ses enfants par GPA

