Lyon : une expérimentation pour mieux réguler les urgences dentaires

L'expérimentation est lancée dans les départements du Rhône, de la Drôme, de la Loire et de l'Isère. "Une amélioration du dispositif existant par une régulation et donc une meilleure réponse aux besoins de soins dentaires urgents des patients", explique l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Les dimanches et jours fériés, les centres de régulations du SAMU vont accueillir un chirurgien-dentiste et s’équiper de systèmes d’information adaptés. "L’expérimentation vise à mesurer l’efficience d’une régulation spécifique des urgences dentaires les dimanches et jours fériés par une meilleure pertinence du recours aux soins et la sécurisation du dispositif de la permanence des soins ambulatoires par une meilleure connaissance des protocoles sanitaires en vigueur dans les cabinets dentaires libéraux", souligne encore l'ARS.

Les objectifs ? "Améliorer la réponse pour les habitants à un besoin de soins urgents dentaires les dimanches et jours fériés, en leur donnant une réponse adaptée à leur demande, en diminuant leur temps d'attente pour leur prise en charge", "disposer d’une meilleure répartition géographique des rendez-vous d'urgence entre les différents secteurs de garde au sein des départements par une véritable gestion des plannings des chirurgiens-dentistes de garde, grâce à la régulation" et "désengorger la régulation médicale du SAMU-15 des appels portant sur l’odontologie", ajoute l'ARS.

