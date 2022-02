En 2021, les bibliothèques municipales de Lyon ont vu leur affluence chuter de moitié par rapport 2019

C'est un trou d'air qui inquiète. En 2021, le réseau des seize bibliothèques municipales de Lyon a vu sa fréquentation baisser de 48 % par rapport à 2019. Explication.

C'est une chute assez vertigineuse. En 2021, la fréquentation des seize bibliothèques municipales de Lyon a été 48 % inférieure au niveau de 2019, avant l'épidémie de Covid-19. C'est ce que révélait Le Petit Bulletin mardi 15 février. Selon le directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon Nicolas Galaud, interrogé par le journal culturel, la baisse de l'affluence dans le réseau, de 2,6 millions à 1,4 million de visiteurs, s'explique avant tout par la présentation obligatoire du pass vaccinal pour accéder aux bibliothèques du réseau.

"C’est une incohérence. Les bibliothèques universitaires sont exemptées de pass, le centre commercial voisin de la Part-Dieu qui accueille 100 000 clients par jour ne le requiert pas non plus", affirme notamment Nicolas Galaud.

Pour Thomas Renoud-Grappin, délégué syndical SUD au sein de la Bibliothèque municipale de Lyon, d'autres éléments s'ajoutent au pass vaccinal pour expliquer cette désaffection du public. "Il y a un effet pass sanitaire, c'est une réalité. Il y a aussi un effet éloignement. Quand on perd une habitude, on ne la retrouve pas forcément tout de suite. Quand les cinémas ont réouvert, le public était ainsi moins nombreux dans les cinémas. Il y a aussi le problème du pass vaccinal, qui dans les petites bibliothèques a obligé les services à se réorganiser. Par exemple à la bibliothèque Duguesclin où je travaille dans le 3e arrondissement, il a fallu dédier spécialement un agent au contrôle des pass. On a donc eu une moins grande amplitude horaire. Au lieu d'une ouverture 32 heures par semaine, on est passé à 23 heures", raconte ce syndicaliste à Lyon Capitale.

Les syndicats sont opposés à la présentation du pass vaccinal en bibliothèque. Comme leur direction, ils estiment que cela ne se justifie pas, alors que le pass vaccinal n'est pas rendu obligatoire pour pénétrer dans des centres commerciaux.