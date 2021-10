Lyon : un week-end d’exposition gratuit au musée Gadagne

Dans le cadre de son centième anniversaire, le musée Gadagne organise les 23 et 24 octobre un week-end festif entre ses murs, au coeur du 5e arrondissement de Lyon. L’occasion de découvrir les expositions du musée, des spectacles mais aussi le bâtiment, un témoin de la Renaissance.

Créé en 1921 au coeur du Vieux-Lyon, dans le 5e arrondissement, le musée Gadagne célèbre cette année son centenaire. À cette occasion, le musée organise un week-end festif ce samedi et dimanche afin de faire découvrir au public ses collections, ses expositions temporaires.

Un moyen également de renouer avec les Lyonnais, alors que le musée centenaire a pris un virage dernièrement pour "se reconnecter au territoire (...) et être beaucoup plus dans le contemporain et beaucoup plus artistique", pour reprendre les mots de son directeur Xavier de la Selle, invité de notre émission 6 min Chrono ce samedi matin.

Découvrir la Saône "Les pieds dans l'eau"

Tout au long du week-end les visiteurs pourront donc venir gratuitement au musée Gadagne où de nombreux spectacles sont aussi prévus. Un bon moyen selon Xavier de la Selle de découvrir "de façon très ouverte, très festive et très joyeuse" Gadagne.

De 11 heures à 17h30, l’exposition phare du musée depuis le mois de mai, Les pieds dans l’eau, s’offre également un enrichissement unique avec la possibilité pour les visiteurs d’échanger avec les associations partenaires de l’exposition, qui "contribuent à la sensibilisation, la protection et la connaissance des cours d’eau tout au long de l'année à Lyon". En parallèle il est aussi possible de partir à la découverte de la Saône, sur les bords du fleuve, avec des médiateurs, ou de faire un tour en péniche.

