La qualité de l'air est qualifiée de dégradée à Lyon ce lundi 16 mai. Toutefois, les perturbations orageuses devraient limiter la concentration des polluants.

Des perturbations orageuses accompagnées d'averses sont attendues à Lyon ce lundi 16 mai. Autant de conditions qui devraient entrainer une "baisse des concentrations de polluants", selon le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelle qualité de l'air mardi ?

Pour autant, les indices de la qualité de l'air pourraient rester moyens à dégradés sur la ville de Lyon ainsi que sur l’ensemble de la région. Concernant le mardi 17 mai, avec le retour d’un temps plus calme et plus sec, "les concentrations des polluants vont augmenter progressivement" à cause du retour du temps plus calme et plus sec. "La qualité de l’air devrait être majoritairement dégradée sur l’ensemble du territoire", ajoute le laboratoire.