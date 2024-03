La préfecture du Rhône a fermé un supermarché du 7e arrondissement après la découverte notamment de crottes de souris.

Locaux vétustes, produits périmés, mauvais entretien, le Supermarché Asie cochait de nombreuses cases. Cette épicerie, située rue Passet à Lyon, a été fermée ce mardi par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). L'agent de contrôle a notamment découvert des déjections de rongeurs, des produits périmés et que les locaux n'étaient pas entretenus. Ce qui caractérise "des manquements graves aux règles d'hygiène".

Une douzaine de manquements révélés

En plus du reste, les produits étaient stockés et conservés dans de mauvaises conditions. Les locaux et les équipements n'étaient en effet ni nettoyés ni entretenus, en particulier les meubles froids. Ces manquements menaçaient ainsi la santé des consommateurs, augmentant les risques de contamination ou d'intoxication. L'établissement, qui proposait plus de 3 000 produits, restera fermé jusqu'à la correction de ces écarts.

Il est notamment demandé au propriétaire de remplacer ou de supprimer une partie du matériel. Il doit également "nettoyer, dégraisser et désinfecter" l'entièreté de l'épicerie. De même pour les chambres froides et congélateurs, qui nécessitent aussi un dégivrage. Au total, une trentaine de mesures correctives lui sont demandées.

