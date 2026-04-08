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photo illustration – Photo : C.Belsoeur / Lyon Capitale

Lyon : un safari urbain à la découverte de la Saône

  • par Romain Balme

    • La croisière Safa'rives de Saône se déroulera ce samedi 11 avril. Objectif des organisateurs : faire découvrir la ville en accentuant sur la biodiversité qui l'anime.

    Ce samedi 11 avril à 10 heures, l'association Espèces Parmi Lyon organise une sortie sur la Saône, en partenariat avec Les Bateaux Lyonnais. Cette croisière quelque peu insolite nommée Safa’rives de Saône consiste en une balade commentée d'une heure pour observer la biodiversité présente au cœur de la ville. L’objectif : porter un nouveau regard sur l’environnement urbain et découvrir les espèces qui peuplent les rives et les eaux du fleuve. A noter que le départ de la croisière est prévue au 2, quai des Célestins (2e arr.).

    Au bord de ce bateau, les participants seront accompagnés de spécialistes de la biodiversité, qui apporteront leur expertise. Parmi les espèces pouvant être croisées pendant ce safari urbain, hérons, cormorans, martins-pêcheurs ou encore des traces de castors.

    Selon les organisateurs, cette sortie s'adresse à tous, des connaisseurs de la nature aux néophytes. Ambition principale, faire redécouvrir Lyon depuis le fleuve tout en sensibilisant aux enjeux de la biodiversité en milieu urbain. Deux autres départs sont prévus les samedis 9 mai et 13 juin à 10 heures.

    Lire aussi : À Lyon, on a testé les navettes fluviales TCL Navigônes en pleine canicule

    Infos pratiques :
    Embarquement et débarquement : 2 quai des Célestins, Lyon 2 - Au pied de la passerelle du Palais de Justice, rive gauche de la Saône, côté Place Bellecour. Tarif enfant : 9 euros et tarif adulte : 15 euros.

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