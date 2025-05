Lyon : un rassemblement contre la fermeture des centres de santé dentaire organisé jeudi 

À l’appel du syndicat Force Ouvrière, une mobilisation contre la fermeture des centres de santé dentaire et de soins est organisée jeudi 15 mai devant les bureaux de la CPAM à Villeurbanne.

Après la fermeture des centres de Villeurbanne et Villefrance en 2024, laissant sur le carreau 1 500 patients, le syndicat Force Ouvrière alerte sur la possible fermeture à l’été 2025 du centre de soins médicaux et infirmiers (CSMI) situé rue Bonnefoy, dans le 3e arrondissement de Lyon. Une décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) inquiétant Force Ouvrière qui organise demain, jeudi 15 mai, une mobilisation devant la direction de la CPAM dès 17h15.

"Depuis quand fermer les centres va aider à trouver et recruter des médecins ?"

Dans un communiqué diffusé le 13 mai, le syndicat dénonce les raisons évoquées par la CPAM de fermer certains centres. "La direction de la CPAM martèle qu’elle est obligée de fermer les centres car ils sont en déficit, que les bâtiments sont vétustes et qu’il est difficile de trouver des médecins et des personnels. Sur la question du déficit, l’argument ne tient pas car même le ministre de la Santé, Yannick Neuder a affirmé le 21 janvier qu’on ne ferme pas un centre de soins pour des raisons financières."

Tandis que la CPAM prévoirait également de concentrer les activités sur les sites de Saint-Fons, Zola et Lyon 2 afin de fermer les centres dentaire de Verdun et la Part-Dieu, le syndicat s’interroge : "Depuis quand fermer les centres va aider à trouver et recruter des médecins ?" Et ajoute que "la vraie raison réside peut-être dans la volonté de nos dirigeants de faire des économies au niveau des dépenses de Sécurité Sociale d'où une coupe de 3 milliards d’euros dans la Santé !"

Force Ouvrière demande ainsi le maintien des centres de santé dentaire et de soins ainsi que de tous les fauteuils et des spécialités, la réouverture des centre de Villefranche et de Verlaine, à Villeurbanne. Ils exhortent enfin la CPAM et l’État de recruter des médecins et infirmiers "à hauteur des besoins."

