Samedi 12 octobre prochain, se tiendra le "Guillotière Street Show" à Lyon. Un événement de street art et street culture proposé par le collectif Zoo Art Show.

Le 12 octobre prochain, se tiendra l'événement "Guillotière Street Show" de 11h à 23h dans le 7ème arrondissement lyonnais. Dans le cadre d'un appel à projet lancé par la Ville de Lyon, l'association Re(a)dorons la Guillotière, a invité Zoo Art Show à la direction artistique d'un événement de street-art et de street culture. En 2021, ce collectif d'artistes avait fait sensation avec son exposition XXL dans le 6e arrondissement.

Street art, food et animation

Au programme de ce samedi 12 octobre, du show, de l'art et des ateliers. Une douzaine d'artistes du collectif Zoo Art Show interviendront en direct pour peindre sur différentes surfaces et points du quartier, œuvres qui seront vouées à rester sur les murs du quartier.

Pendant ce temps, des membres du collectif "Street Off", collectif crée par Lilou, champion du monde de breakdance, animeront les rues de la Guillotière de shows et d'ateliers.

Côté food, les professionnels des métiers de bouche et les restaurants du quartier seront mis à contribution. Ils se réuniront autour des œuvres, afin de proposer des stands pour se restaurer et se déshydrater. Des stands à l'image de la mixité du quartier, avec des saveurs d'Asie, d'Afrique et d'Orient.

Un projet pour "redynamiser" le quartier

Cet événement s'inscrit dans un objectif de redynamisation du quartier de la Guillotière, poursuivi par l'association Ré(a)dorons la Guillotière.

Grâce à ce projet, l'association aimerait "faire parler de la Guillotière autrement et redorer l'image du quartier, pour que les gens osent revenir dans les commerces et que les habitants puissent trouver sérénité et douceur."

Ré(a)dorons la Guillotière n'en est pas à sa première initiative, puisque des food-trucks, des sapins de noël, ou encore des vitrines peintes avaient déjà été mis en place ces dernières années, afin de "redonner du peps au quartier".

