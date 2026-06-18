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Le nouveau magasin Lidl dans le 9e arrondissement de Lyon.

Lyon : un nouveau magasin Lidl ouvre ses portes à la Duchère

  • par LR

    • L’enseigne Lidl poursuit son développement à Lyon avec l’ouverture d’un nouveau supermarché dans le 9e arrondissement, sur le site d’un ancien Auchan.

    Lidl continue d’étendre son réseau lyonnais. Après les ouvertures de ses magasins dans la ZAC des Girondins (7e) en mai dernier ainsi que dans l'ancien garage Citroën du quartier de la Guillotière en début d'année, l’enseigne allemande inaugure ce jeudi 18 juin un nouveau supermarché à la Duchère, dans le 9e arrondissement.

    Installé au 3 rue Victor-Schœlcher, dans des locaux autrefois occupés par Auchan, ce point de vente de 1 337 m² a fait l’objet d’une réhabilitation complète. Le magasin emploie 38 salariés, dont 14 recrutements récents. Ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures et le dimanche matin, il dispose d’un parking de 50 places et d’un espace boulangerie avec pains et viennoiseries cuits sur place.

    L’enseigne compte désormais 30 supermarchés dans le Rhône. Ce nouveau point de vente s’inscrit dans la stratégie de proximité de Lidl, qui revendique une politique de prix identiques dans l’ensemble de ses 1 630 magasins en France.

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