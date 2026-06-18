Invites de Villeurbanne : reportage au cœur des Ateliers Frappaz

En collaboration avec la Ville de Villeurbanne, les Ateliers Frappaz élaborent et produisent depuis 2002 le festival Les Invites, 3 jours de fête et de performances dans les rues de la ville. Depuis la reprise de la direction par Nadège Prugnard il y a 2 ans, le festival se veut encore plus participatif, inclusif et engagé. Rendez vous les 19, 20 et 21 juin avenue Henri-Barbusse.

Arrivé rue du Docteur Frappaz à Villeurbanne, il n’est pas rare de voir ouvert le grand portail de l’un des 13 Centres National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) au beau milieu des hangars et porte-conteneurs complètement réaménagés en résidence artistique.

Pour entrer dans les Ateliers Frappaz et participer à la conception des Invites, nul besoin d’avoir fait 5 ans de conservatoire,… ni d’être artiste tout court en fait. Ici, chacun a sa place : grands débutants, artistes confirmés, cuisiniers, bricoleurs… Aux Ateliers Frappaz il y a toujours quelque chose à faire : jouer, réparer, imaginer.

Bénévoles travaillants sur les costumes et décors © Coline Lassara

Depuis des années de nombreux riverains villeurbannais, grâce à un bouche-à-oreille efficace, sont devenus bénévoles pour le CNAREP et mettent la main à la pâte dans cette gigantesque maison. Pour Maxence Knepper, responsable communication et édition des ateliers, il y a sûrement “quelque chose de très gratifiant pour un habitant de la ville de savoir qu’il a participé à l’éclosion de quelque chose d’aussi monumental”. “Le désir de démocratisation culturelle de la ville, ça a toujours été l’objectif des Invites et des ateliers de manière générale. S’inspirer des habitants et faire avec eux, c’est essentiel pour cela. Ça permet de se réapproprier sa ville et de montrer que n’importe qui peut véritablement devenir un objet d’art” ajoute Nadège Prugnard, directrice des lieux.

Travail de la compagnie Titanos sur les décors © Les ateliers Frappaz

Au croisement des écoles : “La rue est à nous”

Les Invites, ce n’est pas que du partage. C’est aussi de l’apprentissage. Pendant ces trois jours sera présenté le méga-projet La rue est à nous, issu d’une rencontre entre trois grandes écoles françaises spécialisées dans la création en espace public : l’Ensatt à l’écriture des textes, le FAI-AR à la mise en scène et le GEIQ au jeu.

35 étudiants, accompagnés d’autrices, comédiennes et metteuses en scène dont Mathilde Delaye et Nadège Prugnard, auront donc l’occasion de présenter 7 créations différentes, principalement sur les lieux des ateliers et au square de la France Libre.

Répétition du spectacle Autrement c'est assez Brutal (La rue est à nous) © Les Ateliers Frappaz

Pour Joeffrey, régisseur au FAI-AR, ce festival sera “l’occasion pour les étudiants de se confronter à un public immense et inconnu, qui sera réceptif ou non à leur travail. Dans tous les cas, c’est un vrai projet pédagogique pour eux”. Chaque année, le festival, complètement ouvert sur la ville, connaît une affluence de 50 000 à 90 000 spectateurs. Un événement qui fait office de tremplin pour les jeunes artistes.

L’engagement politique au cœur des festivités

Pour Nadège Prugnard, les Ateliers Frappaz ne sont pas une simple résidence pour artistes, c’est “avant tout un lieu de résistance”. Face à un contexte politique et social international “éprouvant”, les Invites assument leur rôle fédérateur, s’adressant à toutes les classes sociales et toutes les individualités. Festival 100% gratuit, l’événement est l’un des festivals les plus accessibles et inclusifs de France. Pour exemple, le spectacle d’ouverture est traduit en direct en LSF.

“L’art a cette vertu de synthétiser le monde en une heure, disait Clément Rosset,”, cite la directrice, et c’est exactement la direction que veulent prendre les Invites en mettant en avant des artistes engagés qui questionnent le monde d’aujourd’hui à travers des performances souvent bouleversantes, nous sortant un instant du chaos du monde.

Pour la deuxième année consécutive, les Invites proposent aussi des temps de rencontre et de débats, notamment le 20 juin à 11h, aux ateliers, sur la question de l’invisibilisation des artistes queer et racisés dans le monde de la culture. L’occasion de parler discrimination, service public et coupes budgétaires afin de “ne plus être dans le constat et dans une position de résistance, mais dans l’action”. L’idée étant “d’anticiper les débats qui auront lieux au festival d’Avignon dans 2 semaines”, insiste Nadège Prugnard.

Les performances à ne pas rater ce week-end

Cette année, pas moins de 150 performances vont prendre possession des rues de Villeurbanne entre l’avenue Henri-Barbusse, le square des Justes et les nombreux bars des rues adjacentes les 19, 20 et 21 juin. Entre arts de la rue, cirque, théâtre, musique et danse, il y en aura pour tous les goûts.

Sont attendues les performances Ciel gris, âmes aigries, corps maigris (samedi, 15h, Ateliers Frappaz) et Rouge (vendredi 20h et dimanche 21h, avenue Henri-Barbusse) de la camerounaise Ange Kayifa. Au travers d’une marche silencieuse et d’objets entravant le mouvement, elle matérialise le destin d’une femme qui continue d’avancer malgré le poids de la violence de la société qu’elle traîne avec elle.

Samedi 11h, la funambule Tatiana Mosio Bonbonga, accompagnée de ses musiciens, prendra un peu de hauteur pour une traversée de l’avenue Henri-Barbusse à couper le souffle !

Aussi, pendant les 3 jours de festivités et en continu, le collectif Xanadou et les élèves du conservatoire de Lyon prendront d’assaut bus et métros lyonnais pour des propositions décalées et surréalistes. “En tant qu’agitateurs de l’espace public, on s’invite là où on ne nous attend pas !” assure Nadège Prugnard.

Place Chamoine-Boursier, vendredi et samedi à 17h, l’éco des grenouilles Ke coc co co de Mélissa Acchiardi rassemblera plus de 150 personnes pour une création musicale inédite inspirée des Kecaks, chœurs originaires de Bali.

Les acrobates de la compagnie Gratte-Ciel monteront à leur tour dans le ciel à plus de 6 mètres de haut. Perchés sur des mâts, ils agiront comme des roseaux sauvages au gré du vent, samedi à 11h et dimanche à 21h place du Docteur Lazare-Goudon.

Mais la fête ne s’arrête pas aux spectacles, elle s’étendra aussi dans un décor absolument fascinant. Cette année, la compagnie Titanos conçoit manèges, roues et constructions improbables pour faire de l’avenue Henri-Barbusse une fête foraine complètement déjantée !

Le festival Les Invites – festival pas pareil, les 19, 20 et 21 juin dans tout Villeurbanne.