La Métropole de Lyon a décidé d'allouer un million d'euros à l'école CinéFabrique, afin d'aider à la rénovation de ses nouveaux locaux, un budget qui s'inscrit dans la stratégie culturelle de la ville.

Un budget justifié par l'importance du cinéma sur le territoire lyonnais, selon Cédric Van Styvendael, vice-président de la Métropole de Lyon, en charge des politiques culturelles. "Il est important pour nous d’apporter notre soutien à la CinéFabrique, accueillir une école de cinéma sur le territoire de la Métropole, c’est faire vivre notre identité culturelle et cinématographique entamée il y a plus de 120 ans maintenant", s'est-il exprimé, ce lundi.

Une école lyonnaise, qui promeut l'inclusivité et la diversité

Fondée à Lyon en 2015, l'école nationale supérieure du cinéma et du multimédia, CinéFabrique promeut depuis bientôt dix ans des valeurs d'inclusivité et de diversité, des valeurs saluées par la Métropole. "La CinéFabrique, de part son ouverture et sa philosophie, permet à tous les élèves, issus de milieux sociaux très différents, d’accéder à un enseignement d’excellence" confie Cédric Van Styvendael.

Avec un minimum de 50 % d'élèves boursiers par promotion, et une parité homme-femme à respecter, CinéFabrique a également pour objectif de s'implanter sur le territoire lyonnais. "Notre but est également de permettre à de jeunes talents issus de la région lyonnaise d’oser s’orienter vers les métiers du cinéma.", a partagé Claude Mouriéras, Directeur de la CinéFabrique

Une fin des travaux prévue en 2026

Cette somme devrait permettre la création de salles spécialisées, la reprise de l'enveloppe du bâtiment, la réhabilitation de deux bâtiments annexes et l'aménagement d'espaces extérieurs. La date de fin des travaux est annoncée à 2026.

