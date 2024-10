La Ville de Lyon obtient le label "ville active et sportive"

La Ville de Lyon a obtenu plusieurs prix saluant sa politique sportive.

La Ville de Lyon a obtenu les trois lauriers du label "ville active et sportive" décerné depuis 2017 par l'Association nationale des élus en charge du sport et par l'Union sport & cycle. Récompensée pour "son tissu d'acteurs sportifs dynamique" et "son offre diversifiée de pratiques sportives", elle rejoint les 687 communes déjà labellisées.

La fondation Alice Milliat a également décerné à la Ville de Lyon son premier prix coup de coeur pour les collectivités pionnières en matière de politique sportive en direction des femmes.

"Pour Aurélie Bresson, présidente de la fondation Alice Milliat "le choix de remettre ce prix à la Ville de Lyon a fait l’unanimité du Jury"" se félicite la collectivité dans un communiqué qui rappelle notamment avoir conditionné l'octroi de subventions aux clubs au suivi d'une formation sur les violences sexistes et sexuelles.

Lire aussi : Violences sexuelles dans le sport : le témoignage poignant du président de Lyon-La Duchère