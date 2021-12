Lyon : un meeting de plongeon inédit à Vaise

Depuis samedi, la piscine de Vaise à Lyon accueille un meeting promotionnel de plongeon. L’occasion de découvrir cette discipline sportive.

Baptisé "Meeting des Lumières", l’événement sportif du week-end se déroule à la piscine de Vaise à Lyon. La fédération française de natation et le Lyon plongeon club sont à la baguette de cette manifestation dont l’objectif est de faire découvrir ce sport.

Un champion lyonnais prometteur

À cette occasion, plusieurs internationaux français sont présents, notamment le Lyonnais Jules Bouyer, licencié au Lyon plongeon club. À 19 ans, il vient d’être sacré champion d’Europe junior 2021 en plongeon à 3 mètres, et champion du monde junior 2021 à 1 mètre. Il s'entraine désormais à l'INSEP (l’institut national du sport, de l'expertise et de la performance). Il sera accompagné par Alexis Jandard du club de Vaugneray, qui était aux Jeux olympiques de Tokyo à 3 mètres et Alaïs Kalonji, qui a arrêté sa carrière après les JO de Tokyo où elle participait à 10 mètres. Cette dernières devrait remettre les médailles.

Encore une après-midi

Le format de cette compétition est une première, car il rassemble des catégories qui ne concourent d’habitude pas sur les mêmes compétitions nationales, ou qui n'ont pas accès à un niveau national de compétition au vu de leur peu d'expérience.

Ce dimanche 12 décembre, après les poussins et minimes ce matin, l’après midi (14h à 16h45) sera consacrée aux cadets (1 m), seniors et maîtres dames (3 m) puis messieurs (1 m).