Lyon : un des deux Daltons condamné après l'envahissement de terrain au stade de l'OL

Jeudi 4 novembre, deux hommes déguisés en Dalton ont interrompu le match OL-Prague en descendant sur le terrain. L'un d'eux a été condamné à deux mois de prison avec sursis.

Jeudi 4 novembre, deux hommes costumés en rayures noires et jaunes sont entrés sur la pelouse pendant le match OL-Prague au Parc OL, à Décines. Tout deux sont originaire de la Loire. Un des deux hommes, majeur, a été condamné vendredi 5 novembre à deux mois de prison dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'autre, mineur, fait l’objet de poursuites pénales devant le juge des enfants de Saint-Etienne" selon un communiqué transmis par le bureau du procureur à RMC Sport.

L'homme majeur a pu bénéficier d'un aménagement de peine, et devra payer 10 euros par jour pendant 60 jours pour éviter d'effectuer sa peine d'emprisonnement.

Depuis plusieurs semaines, des hommes habillés en Daltons, regroupés autour d'un groupe de rap, multiplient les bravades et pieds de nez à l'autorité à Lyon. Rodéos à moto, course poursuite avec la police, posts moqueurs sur les réseaux sociaux, et envahissement de terrain... Plusieurs d'entres eux ont déjà été condamnés par la justice. Le costume est devenu un symbole de ralliement pour ceux qui cherchent à défier "Lucky Luke", comprendre : la police, mais aussi le maire et le préfet, régulièrement cités sur les réseaux sociaux ou les morceaux du groupe.

