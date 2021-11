Bien-être et gourmandises colorées, ce sont les tendances des nouvelles adresses lyonnaises de l'automne

Bien-être, calme et volupté

Plus grand hammam de la région, les Cent Ciels vous offre une véritable pause hors du temps. Côté décoration, les tapis chaleureux, les parterres de mosaïque artisanale, les lanternes et lustres anciens et les parfums enivrants nous plongent instantanément dans la douceur de vivre à l’orientale. Côté soins, outre les rituels traditionnels – hammam, sauna, jacuzzi et piscine – de nombreuses prestations sont proposées : masques, massages à l’huile d’argan bio, gommages, bains au lait d’ânesse, soins anti âge... Un lieu élégant et sensoriel sachant allier tradition et modernité au service du bien-être de tous.

Les Cent Ciels – 41, rue Vaubecour, Lyon 2e

Le nouveau visage de l’esthétique

La maison d’esthétique Seize Mai s’est installée dans un appartement chaleureux en plein cœur de Lyon avec un objectif : décomplexer les soins esthétiques et en faire une vraie source de bien-être. Sont proposés des soins performants et innovants, des consultations de médecine esthétique, de la chirurgie esthétique et de cosmétologie sur mesure. Sur place, six praticiens – médecins esthétiques, dermatologues, chirurgiens esthétiques et facialistes – prennent en charge les préoccupations de chacun, et proposent des soins adaptés : soin du visage liftant, massage drainant et tonifiant pour le corps, laser dépilatoire, laser vasculaire, laser pigmentaire, injections… De quoi aider ceux qui hésitent à sauter le pas.

Seize Mai – 10, rue du Plat, Lyon 2e

Du fuchsia jusque dans les plats

Jeune diplômée de l’institut Paul-Bocuse, Emma a décidé d’ouvrir un restaurant dans lequel le fuchsia, sa couleur favorite, se décline de la décoration jusqu’au contenu des assiettes. Dans ce lieu cosy à souhait, tout est rose ou presque, mais uniquement grâce à des ingrédients naturels – jus de betterave, poudre de framboise… – qui n’altèrent en aucun cas le goût. Que l’on vienne ici pour le petit-déjeuner, le brunch, le déjeuner ou encore le goûter, on retrouve au menu de délicieux plats tels que les avocado toasts, les tomates burrata, le tataki de thon, sans oublier un bon choix de jus et de smoothies, le tout fait maison, avec des produits frais et de saison.

Fuchsia – 20, rue de la Platière, Lyon 1er

La brioche dans tous ses états

Premier restaurant à mettre en scène la brioche, Brio vient d’ouvrir ses portes en plein cœur de la Presqu’île pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et gourmands. Aux commandes de ce bistrot chic et convivial, Arnaud et Loïc, tous deux diplômés de l’institut Paul-Bocuse. Chaque jour, ils se mettent en quatre afin de proposer, dès le petit-déjeuner, des plats à base de brioche, qu’ils déclinent sous toutes ses formes, en version salée et sucrée, avec des produits locaux et bios : velouté de carottes et fenouil aux croutons de brioche, burger religieuse, frites de brioche perdue, pannacotta infusée à la brioche… sans oublier un plat du jour renouvelé quotidiennement.

Brio – 41, rue Franklin, Lyon 2e

Tous unis pour bien manger

Aller chez Uni, c’est l’assurance d’une expérience hors du commun. Pour gagner du temps, on peut choisir son plat – sept au total, renouvelés chaque semaine, ainsi que des tapas, le tout fait maison à base de produits frais et locaux – et le commander depuis l’application. Un système d’abonnement offre de nombreux avantages : profiter de plats à prix canon, les noter et participer à des événements privés et des happy hours… Sans oublier la décoration tendance et conviviale, mixant le végétal, les couleurs et les matériaux bruts, de petites et grandes tables sur lesquelles on peut s’installer comme on le souhaite, des serveurs aux petits soins…

Uni – 35, rue Mercière, Lyon 2e

Parc OL Vallée – 10, avenue Simone-Veil, Décines

Le renouveau du restaurant McDonald’s de Décines

McDonald’s s’inscrit dans une démarche plus écoresponsable, durable, proche de l’agriculture locale et la réouverture du restaurant de Décines en est la parfaite illustration. Nouveau mobilier, nouvelle ergonomie pour inciter les clients au tri de leurs déchets. Les spécialistes du prêt à emporter et de la finger food proposent un restaurant à la déco acidulée, signée par Paola Navone, designer italienne, avec un nouvel espace McCafé où l’on profitera dès 8 h d’une pause gourmande avec boissons chaudes et froides, smoothies, pâtisseries et viennoiseries.

McDonald’s de Décines – Angle avenue Jean-Jaurès et route de Jonage, Décines-Charpieu – Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 2 h*

*Jusqu’à 3 h le vendredi et le samedi